Тревожные состояния и депрессии считаются наиболее распространенными проблемами психического здоровья, от которых страдают миллионы людей. Чай с розмарином может им помочь, как полагают ученые.

Некоторые исследования показывают, что употребление чая на основе розмарина или вдыхание компонентов этого растения повышает настроение и укрепляет память. Так, в журнале Journal of the American College of Nutrition опубликовали итоги работы, которая показала, что розмариновый чай помогает в борьбе с такими проблемами, как тревога и депрессия. Он обладает антидепрессивным и успокаивающим воздействием, что действенно при расстройствах психики, сообщает «МедикФорум».

В другом исследовании, результаты которого публикует журнал Complementary Therapies in Clinical Practices, утверждалось, что 500 мг розмарина дважды в день в течение одного месяца снижают уровень тревожности, улучшают память и повышают качество сна. Розмарин обладает множеством полезных для здоровья свойств. Его регулярное употребление положительно влияет не только на психическое здоровье, пишет The Health Site.

Чай с розмарином содержит противовоспалительные и антимикробные антиоксиданты, защищающие от инфекции. Этот чай позволяет регулировать уровень сахара в крови, защищать мозг от старения и нейродегенеративных болезней, уберегать зрение от возрастных заболеваний глаз вроде дегенерации желтого пятна. Чай с розмарином способствует здоровому балансу кишечника, он уменьшает воспаления, укрепляет пищеварение, а экстракт розмарина ещё и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

