Оккупированные территории возвращены, и спустя почти тридцать лет мы воссоединились с Нагорным Карабахом. Для того, чтобы понять с кем или с чем нам приходилось бороться все эти долгие годы, давайте напомним самим себе всего лишь некоторые эпизоды. Это необходимо сделать также и потому, чтобы сформировать максимально правильную стратегию поведения уже в послевоенный период.

Будет непростительным, если мы не учтем годами накопленный опыт. Трудно поверить в то, что официальный Ереван откажется от своих политических целей и методов, а тем более, от маниакальных идей «Великого Арарата». Ведь на этом построена не только вся их ложная история, но и национальная идеология. Более того, именно эти идеи лежат в основе функционирования «многовековой» армянской диаспоры. Поэтому, отказ от выдвижения каких-либо претензий, в том числе и территориальных, для Еревана будет означать отказ от всего того, что является для них политическим смыслом армянской государственности. Следовательно, нам необходимо быть готовыми к новому формату информационных провокаций. Необходимо моделировать ситуации и прогнозировать направления их будущих информационных манипуляций.

Все эти годы нам приходилось бороться с информационными провокациями Армении. Здесь принципиально необходимо подчеркнуть, что, когда мы говорим «Армения» подразумеваются еще и те страны, а также международные организации, которые в той или иной форме содействовали защите их интересов.

Политика двойных стандартов, которая всегда применялась по отношению к Азербайджану, препятствовала правовому урегулированию нашего конфликта. Нам почти всегда приходилось оправдываться. Отчасти поэтому глава государства, комментируя характер азербайджанской внешней политики, говорил о том, что дипломатия Азербайджана должна носить наступательный характер.

В контексте данной статьи любопытным вопросом, на который необходимо обязательно обратить внимание является то, что во время войны мировое сообщество, за редким исключением, не попыталось подвергнуть критике позицию Азербайджана. А ту информацию, которая все же имела место быть, даже не сравнить с тем шквалом провокационного материала, с которым нам приходилось сталкиваться на протяжении всего конфликта. Данный неопровержимый факт следует воспринимать как признание превосходства Азербайджана, с одной стороны, и существенное ослабление позиций мирового армянского лобби, с другой. Таким образом, война продемонстрировала не только физическое превосходство нашей страны, но и дипломатическое превалирование Азербайджана.

Благодаря политике Президента, наша страна из года в год посредством своих экономических, дипломатических и гуманитарных проектов выдавливала Армению из системы международных отношений в качестве полноценного актора. Полноценный суверенитет этой страны, как петля на шее повешенного, с каждым годом все сильнее суживался. Отчасти поэтому, сегодняшнее состояние этой страны был всего лишь вопросом времени. Политика Президента дала свои реальные результаты. 44-ем дням боевых действий предшествовали долгие годы экономического и международного укрепления Азербайджана.

Следует признаться, что жестких заявлений международных организаций практически не было. Это и есть косвенное свидетельство дипломатического превосходства Азербайджана. А те редкие заявления, которые все же имели место быть, скорее компрометировали официальный Ереван, нежели Азербайджан. Международный статус, экономический потенциал и военное превосходство нашей страны стали в совокупности причинами того, что силы, поддерживающие Ереван были вынуждены «промолчать» и воздержаться от активной поддержки. Однако, это вовсе не означает, что они займут такую же пассивную позицию, уже в информационной войне, на прекращение которой не приходиться даже надеяться.

Вспомните слова, которые мы с вами слышали и даже сами говорили на протяжении трех десятилетий: «Мы воюем не только и даже не столько с Арменией, сколько с международными силами, которые поддерживают официальный Ереван, и которым в силу своих геополитических интересов, просто необходим конфликт на данной территории». Из принципиальных соображений, повторюсь, война велась не только на поле сражения, она имела место на площадках международных организаций, а также в виде жесткого информационного прессинга на страничках глобального интернет-пространства. Иными словами, сегодня прекратилась война только на одном из существующих фронтов. Всевозможные информационные площадки, а также система международных отношений с ее сетью различных институтов, все еще остаются быть действующими «фронтами» политической борьбы. Политическая интерпретация, фальсификация, информационный прессинг, «дипломатические разбирательства», правовые симуляции и прочие явления все также остаются быть основными инструментами ведения политической борьбы.

«Борьба» – это естественное состояние всех современных государств. Она не прекращается, а только переходит из одной формы в другую. Так было всегда. Видимо поэтому классики политической мысли предупреждали нас, говоря о том, что если хочешь мира, то всегда будь готов к войне. Позволю себе предположить, что будущими направлениями армянских инсинуаций по-прежнему будут исторические фальсификации, религиозные манипуляции, будут разыгрываться механизмы культурных провокаций. Тема «обиженной нации» вновь заполнит коридоры международных организаций, ну и, конечно, всевозможные провокации на тему невозможности совместного проживания останутся стратегическими направлениями армянской политики.

Асиф Адиль

Minval.az