12 февраля в Ереване осквернили мемориал памяти жертв Холокоста – уже в третий раз за последние месяцы. Помимо этого, вандалы залили красной краской также мемориальный камень у Аллеи дружбы Армении и Израиля в парке «Ахтанак». В последний раз подобный акт вандализма был в Армении больше десяти лет назад.

Что же происходит сейчас в этой стране? Почему на фоне тяжело переживаемого обществом поражения во второй карабахской войне и глубокого политического кризиса поднял голову агрессивный антисемитизм? В этом попытался разобраться историк Вячеслав Лихачев в своей статье, опубликованной изданием «Детали».

Армения почти 30 лет культивировала упоение от победы в первой карабахской войне, пребывая в полной иллюзии собственной несокрушимости. Потому так сильны теперь боль и шок от катастрофического поражения осенью прошлого года – для общества оно оказалось совершенно неожиданным.

Здесь долго игнорировали несопоставимость возможностей армянской и азербайджанской армий – хотя экономические и демографические показатели Азербайджана, богатевшего с конца 1990-х годов от продаж нефти и газа, значительно опережали армянские. Дошло до того, что азербайджанские расходы на армию в последние годы превышали армянский госбюджет в целом. Но армяне продолжали тешить себя мыслью, что их контроль над территориями, полученными в результате победоносной первой карабахской войны – навсегда. Высокий боевой дух и моральная правота, с точки зрения армян, гарантировали им контроль над Карабахом.

Будучи не в состоянии принять и признать полную военную, технологическую, а во многом еще и управленческую несостоятельность собственного государства в противостоянии с сильным, богатым и развитым противником, армянское общество сегодня интенсивно ищет внутренних и внешних врагов. Успокоительные объяснения причин сокрушительного поражения оно находит, в первую очередь, во внешнем вмешательстве. Активно культивируется также идея предательства в кругах политической элиты.

Высокотехнологическое оружие, поставляемое Израилем Азербайджану, многие армяне сочли одной из основных причин своего поражения в войне. Это психологически облегчает обществу принять сам факт проигрыша: якобы, только приобретенная коварным врагом израильская «вундервафля» могла сломить героическую оборону Арцаха мужественными армянскими воинами! Президент непризнанной «республики Арцах» прямо заявил, что в «геноциде армян» в регионе, как он называет последствия войны, виноват Израиль.

Именно этот контекст обусловил рост антисемитских настроений в стране. А на местную еврейскую общину, как это часто бывает, в Армении смотрят через призму внешней политики.

Международные социологические исследования в последние годы фиксировали довольно высокий, по сравнению с соседями, уровень распространения антисемитизма в армянском обществе. Согласно опросу Pew Research Center от 2018 года, в Армении 32 процента респондентов сказали, что не хотели бы иметь евреев своими соседями. Это – самый высокий показатель среди 18 государств, в которых проводилось исследование. Несколькими годами раньше Антидиффамационная лига в своем всемирном опросе также зафиксировала относительно высокий уровень распространения антисемитских настроений в Армении. Условная доля антисемитов в обществе, которую определили эксперты АДЛ, составила в этой стране 58 процентов. Для сравнения – в Азербайджане 37 процентов, в Украине – 38, в России– 30.

Впрочем, методологию исследований критиковали, а армянские евреи заверяли, что не ощущают проблем. Однако в последние годы из-за военно-технологического сотрудничества Израиля с Азербайджаном ситуация очевидно ухудшилась.

Раньше антисемитские настроения носили здесь латентный характер. Претензии к общине сводились к часто повторяемому вопросу «Почему Израиль не признал геноцид армянского народа?». Об этом говорит, среди прочего, сам факт открытия в Ереване единственного во всем регионе, не пережившем ужасов нацистской оккупации, мемориала памяти жертв Холокоста. Со своей стороны, представители еврейской общины демонстрировали искренний патриотизм и прикладывали значительные усилия для формирования позитивной атмосферы. Однако сейчас фрустрация на фоне войны создала благоприятный эмоциональный фон для выплеска негативных чувств.

Уже на следующий день после начала боевых действий в сентябре прошлого года памятник жертвам Холокоста был осквернен в первый раз. Несколькими днями позже была предпринята попытка поджечь его зажигательной смесью. А в последнем акте вандализма претензии к евреям были сформулированы максимально четко: на мемориале памяти жертв Холокоста антисемиты написали «ваши руки в крови», а на камне в парке «Ахтанак» – названия вооружений, которое Израиль поставлял Азербайджану.

Сегодня представители еврейской общины говорят, что чувствуют напряженность вокруг себя. Офисное помещение еврейской общины Армении и здание ереванской синагоги с помощью Всемирного еврейского конгресса были оборудованы системами видеонаблюдения и «тревожной кнопкой». На всякий случай…

Minval.az