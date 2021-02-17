Армянский правозащитник Георгий Ванян разместил на своей странице в сети «Фейсбук» пост, в котором выразил мнение, что война за Карабах велась не только на политическом, но и на идеологическом уровне. По его мнению, конфликтные очаги между армянами и азербайджанцами создавались и контролировались, использовались Центром, и в российской империи, и в советское время, что было частью так называемой национальной политики.

После распада СССР, по данным правозащитника, карабахский конфликт закрепил антитурецкую идеологию как в самой постсоветской Армении, так и в “армянском лобби” за рубежом. Однако еще раньше, начиная с 1960-х годов, разбросанные по всему ячейки, начали продвигать международное признание «геноцида армян». Этот процесс был задуман и осуществлен в качестве “политической дубинки” для Турции.

«В 1991 году Армения получила формальную независимость и автоматически стала стороной конфликта с Азербайджаном. Как было написано в Декларации независимости, эта новая страна, появившаяся на карте мира, брала на себя ответственность за “осуществление чаяний всех армян и восстановление исторической справедливости”. Чем это обернулось для граждан Армении – можно видеть сегодня, спустя 30 лет», — пишет Ванян.

Что касается идеологической составляющей, то сегодня общественно-политическая верхушка Армении – правящая партия, оппозиция и обслуживающие их пропагандисты — пытаются удержать контроль над общественным мнением. Однако, по словам правозащитника, «слова не совпадают с делами, подрывается их авторитет. Националистическая риторика становится лишь сотрясением воздуха. Теории заговора, поиск предателей – такими примитивными методами они пытаются прикрыть отсутствие реальной внешней политики, которая должна защитить реальные национальные интересы Армении».

Ванян обращает внимание на то, что идеология армянской государственности — и в советское время, и в период формальной независимости — строится на армянском вопросе: «Государственность, атрибуты государственности, в том числе и земля, на которой находится Республика Армения, идеологически оформлялись как “добытое кровью возмещение за «геноцид». Непризнанная на правовом поле победа в Карабахе и все Карабахское движение идеологически оформлялось в русле этого возмещения. Уверенность в справедливости статус-кво подкреплялась не только обыгрыванием принципа самоопределения, но и многолетним лоббизмом международного признания геноцида армян».

Правозащитник полагает, что «армяне на всех уровнях — и элита, и простые люди — уверили себя в том, что Турция будет сдерживать себя, что Турция никогда не поддержит Азербайджан в войне на политическом и дипломатическом уровне. Выступления Эрдогана показали, что вопреки ожиданиям, Турция отказалась от “комплекса вины” перед армянами. Этот миф был развенчан во время 44-дневной войны. Наши национал-пропагандисты, которые активно работают и во власти, и в оппозиции, сразу же поймали новую струю для манипуляций. Они выдвинули лозунг: “Турецкие байрактары (ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета) заменили собой турецкий ятаган”. Проигрыш в реальной политике усиленно оформляется пропагандистами в качестве “моральной победы”. Мы ведь пережили очередной «геноцид» – значит победили. Так создается почва для реваншизма в Армении. Война выявила всю искусственность националистической пропаганды, уже невозможно закрывать глаза на то, что долгие годы воры и рекетиры грабили страну и наглым образом манипулировали народом, заставляя верить в сказки о том, что мы победивший, исключительный народ, от рождения наделенный какой-то древней культурой».

Minval.az