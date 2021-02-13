11 февраля состоялось VII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора — в формате видеоконференции. Участники подводили итоги реализации этого крупнейшего инфраструктурного проекта в Европе, озвучивали планы на будущее. Центральным событием стало выступление Ильхама Алиева, президента Азербайджана — страны, благодаря четкой и принципиальной позиции которой ЮГК стал реальностью. У этого проекта множество измерений, но не на последнем по важности месте стоит и то, что этот проект стал возможен благодаря стратегическому партнерству Азербайджана и Грузии.

Сегодня Баку и Тбилиси успешно сотрудничают во многих сферах. По территории Грузии проходят нефтепроводы Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан, «Южный газовый коридор», железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Именно благодаря нашей стране Грузия добилась энергетической независимости, без чего не была бы возможной нынешняя «свобода рук» для Тбилиси во внешней политике. Азербайджан не раз протягивал Грузии руку помощи, в том числе холодной зимой 2006 года, когда в разгар зимних морозов в результате взрывов ЛЭП и газопроводов, по которым страна получала тогда еще российский газ. И это не считая коммерческих, политических, культурных, гуманитарных и просто человеческих связей.

И тем удивительнее наблюдать, как сегодня предпринимаются попытки «раскачать ситуацию» в отношениях Грузии и Азербайджана, используя такой вопрос, как судьба монастырского комплекса Кешикчидаг, или Давид Гареджи.

Будем справедливы: премьер-министр Грузии Гахария открыто и гласно призывает своих сограждан к сдержанности и особо подчеркивает, что для Грузии слишком рискованно ставить под удар стратегическое партнерство с Азербайджаном. Более того, спецслужбы Грузии открыто предупреждали о попытках «третьих стран» подорвать партнерство Тбилиси и Баку.

Но тем не менее не заметить провокационной возни невозможно. То на этой далеко не благородной ниве пытаются отличиться политики вроде Шалвы Нателашвили, то невиданную активность разворачивает «Альянс патриотов Грузии» во главе с Г.Ломия, то еще кто-нибудь. Более того, теперь уже вспыхнул и «судебный скандал»: арестовали, как уже рассказывал Minval.az, двух картографов, которых обвинили едва ли не в измене родине, невесть откуда всплыли разговоры о мифической «российской карте», которая будто бы невыгодна Азербайджану, но ее якобы «скрыли». Карту никто не видел, но о ней говорят многие. Дошло до того, что вопрос монастырского комплекса уже обсуждает Синод Грузинской православной церкви.

Но вот что странно. Конечно, процесс демаркации границ — дело деликатное, особенно если речь идет не просто о куске земли, а о религиозной святыне. И можно было бы поверить в искренность намерений разного рода «защитников Давида Гареджи», если бы не одно обстоятельство. Напомним, в Марнеули, в районе села Ахкерпи, расположен монастырь Худжаби XIII века, святыня огромной важности и еще ценнейший архитектурный и исторический памятник. По всем документам и картам он принадлежит Грузинской церкви и находится на территории Грузии. Но…с 1988 года, когда в Армении перешли к практической реализации своих мечтаний о приармянивании чужих территорий, вокруг монастыря начало твориться что-то неладное. К 2005 году грузинский монастырь вдруг оказался…на территории Армении. Причем Ереван «прихватизировал» весь комплекс, а не 5% его территории, о которых спорят в случае с Давид Гареджи. А когда к монастырю попытались приблизиться грузинские журналисты из телекомпании «Мзе», армянские пограничники открыли по ним огонь (!). Напомним: когда Шалва Нателашвили и его сторонники пытались устроить провокацию на Кешикчидаге и открыто «задирали» азербайджанских пограничников, бойцы ГПС Азербайджана стрелять не стали.

И вот никакой тревоги по поводу судьбы этого монастыря многочисленные «защитники Давида Гареджи» никоим образом не выказывают. Нет ни митингов, ни пикетов у посольства Армении в Грузии, ни маршей к монастырским стенам, ни попыток съемок с дронов, ни обеспокоенных интервью — ничего. Что дает изрядную пищу для размышлений, что на самом деле интересует организаторов этой кампании — судьба монастыря или попытка подорвать отношения Тбилиси и Баку, за чем вполне отчетливо читается внешний заказ. Особенно с учетом и такого милого обстоятельства: Армения, напомним, пыталась и пытается подорвать отношения Азербайджана и Грузии всеми возможными и невозможными способами. Ереванские СМИ и российские масс-медиа, где наличествовали заметные позиции «армянского лобби», вовсю запугивали слабонервных жупелом «турецко-азербайджанской опасности». Фейк о мнимом «захвате» азербайджанцами территории Грузии попытались втиснуть даже через известную платформу Bellingcat. Потом пришлось материал с сайта удалять, все опровергать и долго отмываться.

Но есть еще одно обстоятельство. Организации, которые активно обвиняют Азербайджан в «захвате Давид Гареджи», кроме всего прочего, активно сотрудничают с действующим в Грузии российским «Фондом Горчакова», или Фондом публичной дипломатии имени Горчакова. Что это — случайное совпадение? Намеренный выбор партнеров? Или…

А вот эта ситуация по меньшей мере требует объяснения. Фонд Горчакова — это не «Лазаревский клуб» Константина Затулина или его же «Институт стран СНГ», не пресс-служба Ара Абрамяна и не газета «Еркрамас». Это солидный российский фонд, учрежденный распоряжением президента РФ и тесно сотрудничающий с МИД России. Москва никоим образом не заявляла своей позиции относительно судьбы монастыря Кешикчидаг, разумно полагая, что ей такое «в чужом пиру похмелье» нужно в последнюю очередь, так что пусть Баку с Тбилиси договариваются сами. Но как тогда объяснить происходящее? Посредством уважаемого Фонда Горчакова действует «армянское лобби»?

Азербайджан, конечно, неоднократно встречался с тем, когда армянское лобби действовало «под чужим флагом» — посредством правозащитных организаций, разного рода НПО, некоммерческих фондов и т.д. Но если тут имеет место чья-то опасная самодеятельность, то почему сотрудников фонда, работающих на тбилисском направлении, его руководство не спешит одергивать? И создает тем самым по меньшей пере почву для вопросов, подозрений и конспирологических теорий?

И тем более странно, почему власти Грузии ограничиваются в отношении провокаторов призывами и благими пожеланиями, не пытаясь ввести в действие те механизмы, которые и существуют в государствах для предотвращения проплаченных из-за рубежа провокаций. Принимать меры надо уже сегодня, Точнее, надо было еще вчера.

Нурани

Minval.az