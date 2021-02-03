Термин, который по современным меркам цифрового общества, уже достаточно давно вошел в обиход наших политиков и политологов. Однако происходит ли эта самая перезагрузка по нашей воле, или мы просто являемся пассивными свидетелями данного процесса?

Считаю, что именно данный вопрос является краеугольным в восприятии и оценке этого социо-политического феномена. Считаю принципиально важным понять сущность «перезагрузки», ведь скрываясь за этим термином, могут быть спровоцированы явления, которые способны увести нас далеко от привычных ценностей, в том числе и таких как национальная идентичность, народ и даже государственный суверенитет. Это вовсе не «кошмарики», но одним из побочных явлений «перезагрузки» как раз и могут быть «помутнение национального сознания» или временное потеря чувства реальности.

Современная история ряда стран мира демонстрирует, что посредством различных «перезагрузок» на самом деле осуществляются попытки внушения чувства социального недовольства и неудовлетворенности. Массовое распространение этого чувства в общественном сознании становится первым серьезным шагом в формировании революционного настроя. Если обратить внимание на условные циклы протекания «цветных» революций, то зачастую «перезагрузка» предвещает необратимые процессы. Первой перезагрузкой на постсоветском пространстве можно считать период «перестройки» 80-ых годов прошлого столетия. Да, она была примитивной и венчалась независимостью молодых государств, но, тем не менее, механизм сработал, геополитического гиганта уже нет. Политтехнологи Запада ничего лучше пока не придумали, меняются лишь тактические особенности, которые приспосабливаются к локальным особенностям.

Вот почему «издержки» перезагрузочного процесса, которые становятся причиной идеологического вакуума, как раз и представляют наибольшую опасность для современных обществ. Отчасти поэтому убежден, что процесс перезагрузки должен быть подконтрольным, иначе рычаги могут попасть в руки тех, кто и пытается создать конфликтогенные ситуации. Нельзя забывать, что любой конфликт, даже на первый взгляд, самый безобидный может стать причиной, как минимум, информационных манипуляций, а значит и для вмешательства в внутриполитические вопросы страны.

Возможно, несколько образный или, если хотите даже философский подход к осмыслению окружаемых нас процессов, может вам показаться немного несерьезным, но все же последствия этой образной «перезагрузки» бывают весьма реальными. Насколько адекватно мы воспринимаем это понятие? Вопрос, конечно риторический, но почти убежден, что, мягко говоря, далеко не каждый из нас задумывался над ним. А вот глава государства Ильхам Алиев, как раз, наоборот, посредством реализуемой политики и содержательных реформ, делает все, чтобы этот неминуемый процесс «перезагрузки» был подконтрольным. Заметим, что неминуемым этот процесс становится еще и благодаря стремительному росту цифровых технологий и интернета.

«Разобщенность общества» является первой стратегической целью всех современных «перезагрузок». Обратите внимание, что именно по этой цели и бьет демагогическая риторика оппозиции. Тогда, когда Президент страны Ильхам Алиев, практически во всех направлениях своей государственной политики пропагандирует принцип народной сплоченности. «Вместе мы сила», «Наша сила в единстве» и прочие выражения Президента, нельзя воспринимать исключительно как пафос политической риторики. Эти слова Президента оформляют содержание государственной идеологии. Источник силы, также как и источник власти является народ. От целостности и идеологической сплоченности народа зависит процесс поступательного развития всей страны.

Такие понятия как «национальное единство» и «национальное согласие» вдвойне актуализируются в послевоенный период развития конкретных стран. Азербайджан не является исключением. Да, победа является огромным стимулом, победа еще и источник энергии, но вот послевоенный период, обычно сопровождающийся различными информационными провокациями, может создать ложное представление о необходимости той самой пресловутой «перезагрузки». Здесь вновь актуализируется значимость народного единства и национального согласия.

Конечно, «функциональная перезагрузка» ряда конкретных отраслей просто напрашивается. Однако, одного переоформления отраслей недостаточно для того, чтобы сохранить темпы развития, гармонично модернизировать общество и уверенно шагнуть в эпоху новой цифровой реальности. Должна произойти смысловая корреляция в общественном сознании, в общественных отношениях, в восприятии личной социальной ответственности. Патриотизм и чувство гордости, как представителя народа-победителя должны превалировать в национальном самосознании каждого, ну и конечно в контексте всего вышеотмеченного и проводимых в стране реформ идея о достижении индивидуального профессионализма должна активно культивироваться в обществе.

Безусловно, «перезагрузка» вовсе не означает отказ от накопленного опыта, чрезвычайно важно сохранить и не потерять уже достигнутые результаты. Очень важно осмыслить и правильно оценить факт происшедшего. Мы теперь являемся страной-победителем, а значит и нацией-победителем. Данная мысль должна находить свое отражение в образование, культуре и искусстве. Эта мысль должна активно и даже агрессивно муссироваться и крепко закрепиться в общественном сознании. Любые попытки оттенить историческую значимость происшедшего должны пресекаться.

«Мы сильны тогда, когда мы вместе» — именно эта философия государственной политики Президента сможет стать неким иммунитетом препятствующим попыткам посеять сомнение в азербайджанском обществе и именно эта философия соответствует духу нации-победителя.

Асиф Адиль

Minval.az