Масштабные инфраструктурные проекты, реализация которых запланирована в Карабахе, станут одним из драйверов для роста экономики Азербайджана в 2021 году, считают аналитики российского «Газпромбанка» (ГПБ).

«Мы отмечали, что подтверждению международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings рейтинга Азербайджана на уровне «ВВ+» будет способствовать сохраняющаяся макроэкономическая стабильность и высокий уровень международных резервов, достаточный для поддержания текущего курса азербайджанского маната в среднесрочной перспективе», — отмечается в обзоре ГПБ «Навигатор рынков», передает «Интерфакс».

При этом, аналитики ГПБ считают, что решению S&P пересмотреть прогноз способствует урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, по итогам которого запланированы масштабные инфраструктурные проекты в этом регионе.

«Достигнутые договоренности и их соблюдение минимизировали риски для внешней ликвидной позиции и для роста экономики Азербайджана, которые могли бы возникнуть в случае затянувшегося конфликта. Более того, эти проекты являются одним из драйверов роста экономики Азербайджана в 2021 году. Действительно, в качестве ключевого фактора возвращения «стабильного» прогноза S&P обозначило соблюдение сторонами режима прекращения огня после заключения соглашения 10 ноября прошлого года. В связи с этим агентство отмечает ослабление рисков для национальной валюты и макроэкономической стабильности в Азербайджане. Кроме того, S&P положительно оценило сильные фискальный и внешний балансы, которые обеспечивают устойчивость экономики Азербайджана к внешним шокам», — говорится в отчете.

«В связи с этим мы ожидаем позитивного эффекта от пересмотра прогноза на «стабильный» с «негативного» на суверенные еврооблигации Азербайджана», — говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 22 января подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне «BB+/В». При этом прогноз по рейтингам изменен с «негативного» на «стабильный».

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