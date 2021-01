Проходит встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана.

Отметим, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф находится с рабочим визитом в Азербайджане.

A bilateral meeting has started between the Foreign Minister 🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun and @JZarif, the Foreign Minister of the Islamic Republic of #Iran 🇮🇷 pic.twitter.com/MHGnGGpT22

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) January 25, 2021