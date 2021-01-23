С декабря прошлого года в рамках мер, предпринимаемых Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры с целью развития, пропаганды, изучения государственного историко-культурного заповедника “Кешикчидаг” и создания на его территории соответствующей инфраструктуры, началось строительство автомобильной дороги в заповедник из поселка Союг-Булаг Агстафинского района.

Во время строительства дороги были проведены археологические исследования в местах предполагаемых исторических памятников.

Как сообщили в Министерстве культуры, в ходе археологических исследований дороге и прилегающей к ней территории были обнаружены 5 курганов с каменной насыпью, передает АПА.

В соответствии с условиями на памятниках были проведены геодезические измерения и регистрационные работы. В одном из курганов, исследованных на территории так называемого «Ущелья Галтан», было обнаружено 4 каменных могил.

Во втором кургане под каменной насыпью на глубине около 1,2 м зафиксирован характерный для позднего бронзового века обычай погребения (лицом на восток, захоронение в свернувшейся позе, керамические изделия, орудия труда из бронзы, остатки костей запеченных частей домашних животных, положенных в могилу в качестве припасов на пути в иной мир).

На территории, называемой «Карвандереси», были проведены спасательные работы на трех памятниках курганного типа с поврежденными каменными перекрытиями. В погребальной камере одного из курганов выявлены следы расхищения, имевшего место в древние времена.

В двух других курганах были обнаружены различные погребальные керамические изделия, наконечники копий из бронзы, остатки съестных припасов.

Обнаруженные материалы свидетельствуют о том, что упомянутые исторические объекты относятся к позднему бронзовому-раннему железному веку (конец II тысячелетия-начало I тысячелетия до н. э.), что дает основание для выдвижения предварительного заключения о принадлежности их к раннему этапу Ходжалы-Гедабекской археологической культуры.

Из находок были отобраны образцы для радиоуглеродного и изотопного анализов.

Полученные результаты показывают, что «Долина курганов Кешикчидаг» имеет перспективу регулярных научных исследований на предстоящие годы и большой потенциал для развития туризма.

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