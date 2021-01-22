Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев проинформировал местную общественность о нагорно-карабахском конфликте и о его истории.

Посол заявил, что наконец-то принципы международного права и исторической справедливости восторжествовали. Он отметил, что оккупированные вооруженными силами Армении в 1991-1994 годах Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов уже освобождены.

«Несмотря на принятые Совбезом ООН в 1993 году четыре резолюции, мы сами добились обеспечения уважения к международному праву. Уже начинается новый период – период возрождения земель, которые долгое время удерживались под оккупацией. Надеюсь, что отношения между Арменией и Азербайджаном будут восстановлены. На данный момент говорить об этом пока сложно, и это будет непросто, потому что в армянском обществе все еще бушуют реваншистские настроения», – сказал Рахман Мустафаев, слова которого приводит «Тренд» со ссылкой на французское издание Le Courrier de l’Atlas.

Посол подчеркнул, что после оккупации Нагорного Карабаха наши города, села, исторические памятники и кладбища были уничтожены.

«Дороги заминированы. А нам необходимо провести масштабную работу, чтобы обеспечить возвращение более 700 тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, права которых нарушались в течение 30 лет.

На Западе широко обсуждаются гражданские права, но почему-то мало затрагивается тема нарушения прав азербайджанских вынужденных переселенцев», – добавил Рахман Мустафаев.

Minval.az