Дворец Панахали хана до войны был красивым музеем и культурным комплексом. В течение 30 лет оккупации он использовался армянскими войсками, оккупировавшими Агдам, как свинарник и коровник.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал известный французский фотограф иранского происхождения Реза Дегати, проиллюстрировав свою мысль соответствующими фотографиями.

Agdam, Karabakh, Azerbaijan

The Palace of Panah Ali Khan Javanshir Khan of Karabakh and founder of Shusha was a beautiful museum and cultural complex before the war. During 30 years of occupation it was used as pigsty and cowshed by Armenian forces occupying Agdam. pic.twitter.com/8i91hGqRBZ

