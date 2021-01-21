Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в среду, что остановить войну в Нагорном Карабахе меньшими территориальными потерями было невозможно.

«Никакой возможности остановить войну меньшими территориальными потерями у нас, по существу, не было. Это миф. Мифом является и то, что мы не предпринимали шаги, чтобы остановить войну. Напомню, что 11 октября в Москве было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня и продолжении переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ», — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Наиры Зограбян, означает ли это, что ставятся под сомнение слова президента РФ о возможности «прекращения войны на более выгодных (для армянской стороны) условиях с сохранением контроля над городом Шуша», Пашинян отметил, что ранее детально коснулся этих вопросов в своих интервью.

Пашинян сказал, что за весь период переговорного процесса не было ни одного варианта (урегулирования), не предусматривающего «возвращения азербайджанских беженцев в Шушу».

«А азербайджанское население Шуши до начала конфликта (город был оккупирован армянскими агрессорами в 1992 году – ред.) превышало 90%. То есть, вы хотите сказать, что город, имеющий свыше 90% азербайджанского населения, в этом статусе армянский?» — сказал Пашинян.

Minval.az