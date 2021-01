В Вашингтоне сторонники действующего президента США Дональда Трампа проводят многотысячный митинг. Часть митингующих сумела прорваться через ограждения у здания конгресса, где сейчас проходит заседание, на котором должны быть утверждены итоги голосования.

На опубликованных в соцсетях видео видно, что сотни людей опрокинули железные ограждения и прорвались к ступеням, ведущим в здание. Полиция пытается остановить их и оттеснить назад с помощью газовых баллончиков.

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ

