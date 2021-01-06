В Вашингтоне сторонники действующего президента США Дональда Трампа проводят многотысячный митинг. Часть митингующих сумела прорваться через ограждения у здания конгресса, где сейчас проходит заседание, на котором должны быть утверждены итоги голосования.

На опубликованных в соцсетях видео видно, что сотни людей опрокинули железные ограждения и прорвались к ступеням, ведущим в здание. Полиция пытается остановить их и оттеснить назад с помощью газовых баллончиков.

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

Полиция эвакуировала два здания, входящие в комплекс строений Капиталийского холма — мемориальное здание Библиотеки конгресса и здание, в котором расположены офисные сообщения, — из-за сообщений о взрыве самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила член палаты представителей Элейн Лурия.

«Мне пришлось покинуть свой офис из-за взрыва бомбы снаружи. Сторонники президента пытаются прорваться к Капитолию, и я слышу звуки, похожие на звуки выстрелов», — приводит ее слова РБК со ссылкой на Washington Post.

Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд сообщил, что протестующие ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената.

«Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал сената. Они попросили нас оставаться внутри», — приводит RT его сообщение.





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