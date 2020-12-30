Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглы дал интервью РИА Новости, в котором рассказал, как соблюдаются положения подписанного по Карабаху документа, какую миссию в Карабахе несут российские миротворцы, и как будет восстанавливаться регион после военных действий. Minval.az публикует данное интервью с сокращениями.

– Как исполняется соглашение лидеров Азербайджана, России и Армении по Карабаху?

– С подписания широко известного трехстороннего заявления прошло 50 дней. И мы уже видим результаты. Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы перешли под контроль Азербайджана, и территориальная целостность страны полностью восстановлена. Развернут миротворческий контингент, заканчивается строительство российско-турецкого миротворческого центра по контролю за прекращением огня, идет работа по реализации всех пунктов заявления, которые среди прочего включают возвращение внутренне перемещенных лиц на свои земли, разблокировку экономических связей в регионе, обеспечение строительства транспортных коммуникаций, что в совокупности представляет собой довольно трудоемкий и длительный процесс.

Не надо забывать, что все это стало возможным благодаря 44-х дневной отечественной войне, в результате которой доблестью нашей армии под командованием Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева был положен конец продолжавшейся более 30 лет оккупации азербайджанских земель. Справедливость восторжествовала, и я уверен, что в скором будущем нагорно-карабахский регион Азербайджана станет одним из самых процветающих уголков мира. Азербайджан во главе с президентом сделает все для того, чтобы Карабах восстал из руин как можно быстрей.

– Как оцениваете деятельность российских миротворцев в Карабахе?

– Я думаю, что само название «миротворец» возлагает определенные обязательства на контингент в регионе, который, как я уже сказал, около трех десятков лет являлся театром военных действий. Сегодня российские миротворцы в соответствии с трехсторонним заявлением находятся в зоне их ответственности для выполнения поставленных задач, самая главная из которых – сохранение мира и стабильности. Также решаются гуманитарные вопросы, был осуществлен обмен телами, ведется работа в направлении восстановления инфраструктуры и создания условий, необходимых для добровольного возвращения вынужденно перемещенных лиц. Четырнадцатого декабря после кропотливых уточнений при непосредственном посредничестве российских миротворцев и содействии Международного комитета Красного Креста состоялся обмен пленными по принципу «всех на всех». Кстати говоря, азербайджанская сторона еще на самых ранних этапах выдвигала подобную гуманитарную инициативу.

С сожалением хочу отметить, что некоторые вооруженные группировки все еще питают надежды на реванш, и это, несомненно, приводит к дестабилизации существующей ситуации и создает необходимость в принятии адекватных ответных мер. Так, например, при активном участии российских миротворцев в координации с азербайджанской стороной ситуация, возникшая 10 декабря в селах Ходжавендского района, была взята под контроль. Двадцать седьмого декабря небольшой отряд армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района. Один военнослужащий азербайджанской армии погиб, и один получил ранение. В результате ответных действий шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены. Но, в общем, режим прекращения огня соблюдается, и я уверен, что эти случаи останутся единичными и не смогут помешать безусловному выполнению упомянутого заявления.

В карабахском конфликте поставлена точка! И всем «горячим головам» надо это понять и признать. И чем быстрей они это поймут, тем больше будет пользы всему региону. Открылось новое окно возможностей. Выдвинутым планам экономического и транспортного развития альтернативы нет. И это надо понимать.

– Как проходит процесс заселения территорий, отошедших под контроль Азербайджана в соответствии с договоренностями от 9 ноября?

– Я бы здесь скорее использовал выражение «возвращены под контроль» нежели «отошли», а также избегал бы выражения «заселение». После этнических чисток азербайджанского населения на оккупированных территориях, азербайджанцы возвращаются в свои дома, откуда они были изгнаны. Как известно, данный процесс, согласно Заявлению, должен осуществляться под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Почему-то все стыдливо умалчивают, что все вышеупомянутые территории являются, по сути «выжженной землей», здесь полностью уничтожена вся инфраструктура, стерто с лица земли культурное и историческое наследие Азербайджана. Полностью, до основания разрушены целые города, поселки, деревни.

Азербайджан уже начал процесс по восстановлению наших городов и строительству дорог. Это строительство должно быть заново спланировано, и еще предстоит разминирование огромных территорий, что тоже является сложным процессом. Для этих целей государством выделено более миллиарда долларов США. К участию в данном процессе приглашены также опытные иностранные компании.

Minval.az