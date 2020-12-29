В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) во вторник, 29 декабря, поступила информация об обнаружении взрывчатки под мостом в селе Раздере освобожденного от многолетней оккупации Зангиланского района.
На место немедленно была направлена специальная мобильная оперативная группа ведомства.
В ходе поисковых операций, проведенных специалистами ANAMA и сотрудниками Зангиланского РОВД МВД, было идентифицировано и обезврежено взрывное устройство, заложенное армянскими военными под мостом в сельской местности (158 кг пластического взрывчатого вещества, 125 кг взрывчатых веществ на основе нитрата аммония, четыре электродетонатора и 30 метров детонационного шнура).
Специальная мобильная оперативная группа ведомства совместно с сотрудниками МВД Азербайджана продолжает оперативно-розыскные мероприятия на освобожденных территориях.
🚨💥OPERATIONAL REPORT 💥🚨
On the special anti-terror operation in Zengilan region
executed along the frontline territory by ANAMA and Ministry of Internal Affairs
December 29, 2020@HikmetHajiyev @AzerbaijanNK @polisazerbaycan @AzerbaijanMFA @LAbdullayevaMFA @ANAMA_gov_az pic.twitter.com/8WCdnyEiRG
— ANAMA (@ANAMA_gov_az) December 29, 2020