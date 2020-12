В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) во вторник, 29 декабря, поступила информация об обнаружении взрывчатки под мостом в селе Раздере освобожденного от многолетней оккупации Зангиланского района.

На место немедленно была направлена ​​специальная мобильная оперативная группа ведомства.

​В ходе поисковых операций, проведенных специалистами ANAMA и сотрудниками Зангиланского РОВД МВД, было идентифицировано и обезврежено взрывное устройство, заложенное армянскими военными под мостом в сельской местности (158 кг пластического взрывчатого вещества, 125 кг взрывчатых веществ на основе нитрата аммония, четыре электродетонатора и 30 метров детонационного шнура).

Специальная мобильная оперативная группа ведомства совместно с сотрудниками МВД Азербайджана продолжает оперативно-розыскные мероприятия на освобожденных территориях.

🚨💥OPERATIONAL REPORT 💥🚨

On the special anti-terror operation in Zengilan region

executed along the frontline territory by ANAMA and Ministry of Internal Affairs

December 29, 2020@HikmetHajiyev @AzerbaijanNK @polisazerbaycan @AzerbaijanMFA @LAbdullayevaMFA @ANAMA_gov_az pic.twitter.com/8WCdnyEiRG

— ANAMA (@ANAMA_gov_az) December 29, 2020