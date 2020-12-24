Накануне, как ранее сообщал «Минвал», президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. В ходе разговора, согласно сообщению пресс-службы Кремля, «подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в частности, в рамках Минской группы ОБСЕ».

Насколько заинтересована сама Россия в карабахском урегулировании, в частности в рамках Минской группы ОБСЕ? Тем более что в этом случае Москве придется потесниться и поделить лавры миротворца с США и с Францией. Не говоря уже о том, что будут предприняты попытки вдобавок к российским миротворцам, прислать в Карабах их коллег, представляющих Североатлантический альянс. А это вряд ли в интересах Кремля. Тем более что в Москве вряд ли были рады прибытию в Азербайджан турецких военнослужащих. Тем временем и Азербайджан вряд ли согласиться на реанимацию карабахского вопроса в рамках МГ ОБСЕ, напоминающей пациента, который, по мнению многих экспертов «скорее мертв, чем жив».

Комментируя Minval.az сообщение о переговорах лидеров Франции и России, политический аналитик Рауф Раджабов напомнил о заявлении президента Ильхама Алиева, который ранее подчеркнул, что «говорить о нагорно-карабахском конфликте уже можно только в прошедшем времени».

«И нам следует исходить из этого постулата и аксиомы. А аксиома, как известно, не требует доказательств. Для Азербайджана данный конфликт закрыт. Стало быть, Минская группа ОБСЕ для нас не является той самой площадкой, где Баку следует решать конфликт, который для нас уже разрешен. Мы вернули семь районов, которые были оккупированы Вооруженными силами Армении. Сегодня речь идет о том, чтобы вовлечь карабахских армян в азербайджанскую реальность: общественно-политическую, социальную, экономическую, культурную и так далее», — отметил эксперт.

По его словам, говорить сегодня о том, что Азербайджан должен принять участие в рамках МГ ОБСЕ и обсуждать карабахский конфликт, это в угоду Армении. Так как именно в Армении сегодня раздаются призывы к реанимации минского процесса, и тех самых предложений, от которых армянская сторона отказывалась до 27 сентября 2020 года.

«В Армении заявляют, мол, азербайджанская армия должна выйти из Карабаха. И все это в том самом наборе, который направлен на интересы Армении. Зачем? Почему? Да и с какой стати, Азербайджан должен подыгрывать стране- оккупанту в лице Армении?», — добавил Р.Раджабов.

По его мнению, Азербайджан может говорить о МГ ОБСЕ только в одном случае – в вопросе выплаты Ереваном Баку контрибуции за нанесенный ущерб в результате оккупации части территории Азербайджана.

«Только по этому вопросу мы можем говорить с сопредседателями. Когда Россия говорит с Францией по Минскому процессу – разговор идет в рамках своих геополитических интересов. Москва ведь решает не только карабахский конфликт. Это и Сирия, и Ирак, и Ливия. Это и Украина, вопрос Донбасса. Это вопросы, касающиеся безопасности Европы, трубопровода «Северный поток- 2» и т.д. Это и турецкий вопрос, который для Франции является важным. Что касается нас, то нам нужно выходить из этой повестки дня, где карабахский конфликт внесен геополитическими актерами в свою обширную повестку дня», – подчеркнул наш собеседник.

По словам Р.Раджабова, Азербайджан не должен обсуждать вопрос Карабаха с Францией, США, и с Россией.

Тем не менее, с Москвой Азербайджан должен обсудить взятые на себя со стороны России обязательства по выполнению миротворческой миссии, чтобы данная миссия не выходила за рамки, и не создавались предпосылки для совершенно иных действий, которые вот уже начали проглядывать.

«Я бы сказал, опасные тенденции. Необходимость в этом разговоре, в обсуждениях с Москвой есть. Что касается самой Москвы, то ей тоже не хочется говорить с Парижем о карабахском конфликте. Однако в связи с тем, что Турция усиливает свои позиции на Южном Кавказе, и в частности, Турция сумела прийти к согласию с Россией, чтобы 60 офицеров ВС Турции были представлены в совместном мониторинговом центре, то естественно, что Москва хочет нейтрализовать усиление турецкого фактора в регионе. И очевидно, что Франция в данном случае, является именно той самой страной, которая может представлять интерес для Кремля в вопросе нейтрализации усиливающейся роли Турции. Все это геополитические игры геополитических акторов. А для нас важна территориальная целостность Азербайджана. Поэтому Азербайджан не пойдет ни на какие переговоры. Тем более что президент Ильхам Алиев четко заявил, разъяснил, поставил все по своим местам, и закрыл этот вопрос. Тем не менее, такие попытки будут предприняты. И в этом вопросе МИД Азербайджана должен работать на опережение. И упреждать возможные вероятные шаги, которые могут быть предприняты, или уже предпринимаются в отношении Азербайджана», — резюмировал эксперт.

Бахтияр Сафаров

Minval.az