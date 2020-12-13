Соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России по нагорно-карабахскому региону, дает несколько ценных уроков, которые можно внести в учебник по международной дипломатии, пишет Франко Фраттини, бывший министр иностранных дел Италии (2002–2004 и 2008–2011) и еврокомиссар (2004–2008) в статье Lessons from the Nagorno-Karabakh deal для Reaction.

Политические проблемы Армении стали напоминанием о том, что не стоит переоценивать военную силу, когда национальные институты подорваны глубоко укоренившейся коррупцией и плохим управлением. Европа должна принять во внимание ошибки правительства Армении и извлечь из них урок. Соглашение, подписанное в ночь на 10 ноября, фиксирует поражение Армении, которое, скорее всего, будет вспоминаться с обидой многими будущими поколениями. Однако не вызывает сомнений и то, что именно руководство Армении несет ответственность за подобный результат, который не был неизбежным.

В течение последних трех десятилетий в Ереване допустили несколько серьезных стратегических и дипломатических ошибок, которые привели к военному поражению. Таким образом, бессмысленно винить Азербайджан в бедственном положении армянского народа. В действительности армянское правительство плохо защищало интересы своих граждан. Теперь руководство Армении должно взять на себя ответственность за обстоятельства, в которых находится страна, и изменить свою политику таким образом, чтобы продвигать долгосрочные интересы народа.

С тех пор как армянская армия оккупировала Нагорный Карабах, армянское руководство не могло эффективно использовать свою позицию для обеспечения долгосрочной стабильности в регионе. Правительство Армении успокаивало себя статусом оккупированных территорий, не понимая, что Азербайджан искренне желал компромисса. На ряде саммитов, в том числе в Мадриде в 2007 году, а затем в Казани в 2011 году, было оговорено, что оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха будет постепенно возвращены Азербайджану. Однако упорство возобладало по мере радикализации позиции Армении.

В Ереване концепция компромисса со временем полностью перестала рассматриваться. Любое упоминание уступок стало синонимом отказа от национальной идентичности и, учитывая, что ставки были без надобности подняты, потенциальной экзистенциальной угрозы. Радикальная риторика стала привычным делом для обеих сторон. Для Еревана было в лучшем случае наивно, а в худшем — опасно ожидать, что Баку в конце концов отступит. Армянская сторона виновна в том, что предавалась фантазиям о своей непобедимости.

Самое разрушительное самоуспокоение руководства Еревана основывалось на его беспричинной вере в Москву. Две страны действительно связывают давние дружеские отношения – членство в ОБКБ, военная база в Гюмри. Однако пакт ОДКБ не распространяется на Нагорно-Карабахский регион. Армянское правительство поверило в собственную браваду, предположив, что Россия придет на помощь, когда начнется противостояние. Короткий апрельский конфликт 2016 года должен был стать тревожным сигналом для Армении, поскольку убедительно продемонстрировал как технологическое превосходство Азербайджана, так и нежелание России полностью поддерживать Ереван, передает «Вестник Кавказа».

Армянское руководство хронически переоценивало свои силы и недооценивало силы противника. Все это время его политические институты разъедались коррупцией и плохим управлением. Чтобы отвлечь внимание от этого факта, руководство сосредоточилась на Нагорном Карабахе, одновременно пропагандируя силу своей позиции среди населения. Генри Киссинджер однажды заметил, что позиция победителя на переговорах со временем ослабевает. Руководство Армении не смогло продвинуть внутренние реформы и переоценило свою армию. В результате Ереван столкнулся с наихудшим из возможных сценариев. Нельзя позволить Еревану эксплуатировать сочувствие мирового сообщества.

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