Кажется, во взрослой жизни эти знания могут быть полезнее, чем заученные наизусть стихотворения классиков. Онлайн-платформа «Умназия» составила список навыков, без которых сегодняшним школьникам не обойтись в будущем.

1. Как вести себя в интернете

Уже к 4–6 годам у 54% детей появляется свой смартфон или планшет, а среди подростков, которым от 11 до 14 лет, гаджеты есть у 97%. При этом дети в интернете довольно беспечны: 58% школьников заводят страницы в социальных сетях под своими реальными именами, 29% публикуют фотографии, на которых видно обстановку квартиры, а 10% указывают свою геолокацию. Всё это может привлечь внимание мошенников.

Прививать навыки кибербезопасности нужно ещё в детстве — усвоить их всё равно придётся, но лучше делать это не на своих ошибках. Ребёнок должен знать, что нельзя оставлять где попало личную информацию, и понимать, что можно и нельзя делать в Сети, чтобы не подарить злоумышленникам свои деньги и личные данные.

Что делать

Помогите ребёнку завести аккаунт электронной почты и объясните, как создавать надёжные пароли. Дата рождения или комбинация вроде 12345 тут не подходят: сложный пароль должен содержать и цифры, и буквы в разном регистре. Кстати, для каждой учётной записи пароль должен быть свой: если вдруг один из аккаунтов взломают, остальные всё равно останутся в безопасности.

Когда ребёнок заинтересуется социальными сетями, предложите ему вместе заполнить страницу и настроить приватность — возможность просматривать фотографии и писать сообщения должна быть только у его друзей. Объясните, что в друзья можно добавлять только тех, кого ребёнок знает лично. Но даже в этом случае адрес и телефон лучше не светить. Заранее договоритесь, что, если вдруг будут приходить странные запросы с подозрительных аккаунтов, ребёнок вам об этом сообщит.

Чтобы сын или дочь не наткнулись на сайты с сомнительным содержанием, установите на компьютер и смартфон антивирус с родительским контролем и настройте безопасный поиск. Помните о доверии: у ребёнка есть право на личное пространство, поэтому не подсматривайте в историю браузера и тем более не заглядывайте в его переписку.

2. Как обращаться с деньгами

Наверное, каждый хотя бы раз в жизни решал задачку, как протянуть две недели до зарплаты, когда денег осталось на три дня. Можно было бы обойтись и без этого увлекательного опыта, если бы нам в своё время объяснили основы ведения личного бюджета.

Быть финансово неграмотным просто опасно: если относиться к деньгам безответственно и не понимать, как работают кредиты, это прямая дорога в офисы микрозаймов — а значит, есть риск оказаться по уши в долгах. Тут есть два варианта: или ребёнка научат азам управления деньгами в семье, или ему придётся постигать всё это самому — и тут вряд ли обойдётся без потерь.

Что делать

Учите правильно обращаться с деньгами на практике. Обсудите с ребёнком, сколько средств ему нужно на карманные расходы и на что он собирается их тратить. Можно завести ему собственную карту — они обычно привязываются к счетам родителей, так что удобно будет следить за расходами.

Договоритесь, что нужную сумму вы будете давать раз в неделю или месяц, а как он ими распорядится — его личное дело. Если ребёнок тратит деньги на какую‑то ерунду, не отчитывайте его. В конце концов, взрослые тоже совершают импульсивные покупки.

Предложите ребёнку вместе спланировать семейный бюджет на месяц: подсчитайте, сколько из зарплаты нужно отдать за обязательные платежи вроде квартплаты, расходов на связь и покупки еды. Так ребёнок поймёт, что к тратам надо относиться осознанно. А если родители не покупают ему очередную игру, то делают это не из вредности — просто она не укладывается в бюджет.

3. Как поддержать разговор на любую тему

В школе не преподают искусство светских бесед, вот и приходится в любой непонятной ситуации выкручиваться фразами вроде «Э‑э‑э… Погода сегодня, конечно, прямо да…» Чтобы стать по‑настоящему интересным собеседником, пригодятся широкий кругозор и богатая эрудиция. И с их помощью можно сориентироваться даже в плохо знакомой теме.

Изучать базовые основы культуры нужно не только для того, чтобы при случае козырнуть интересными фактами в разговоре. Знания об истории великих цивилизаций пригодятся в учёбе, а знакомство с шедеврами живописи и музыки поможет сформировать вкус. Да и для общего развития полезно знать, в честь кого назвали футбольный клуб «Спартак», почему знаменитая картина Шишкина называется вовсе не «Три медведя», а у Моцарта нет произведения «Реквием по мечте» (у Вагнера, кстати, тоже).

Что делать

Поощряйте интерес ребёнка к чтению: пусть он выбирает те книги, которые его привлекают, даже если они не входят в школьную программу. Можно даже забегать вперёд и читать то, что в школе будут проходить года через два‑три. Обсуждайте прочитанное и делитесь мыслями о том, почему герои вели себя именно так, а ещё пробуйте пересказывать ту же историю, но с точки зрения других персонажей.

Знакомство с живописью лучше начинать с жанровых картин с понятным ребёнку сюжетом. Вместо простого изучения деталей попробуйте окунуться в происходящее и обсудить, что за события изображены и где всё это происходит. Почувствовать и полюбить музыку поможет простое упражнение: дайте ребёнку послушать композицию и предложите нарисовать то, что он ощущал, когда звучала мелодия.

Наконец, больше говорите с ребёнком и не зацикливайтесь на стандартных вопросах вроде того, что новенького в школе и почему за контрольную по математике он получил четыре, а не пять. Каждый вечер за ужином подкидывайте ему новые темы для беседы — обсуждать можно что угодно, хоть передачу, которая сейчас идёт по телевизору. Поощряйте ребёнка делиться своим мнением и обосновывать, почему он думает так, а не иначе.

4. Как заботиться о себе

Это умеют даже не все взрослые — в итоге они забивают на спорт и правильное питание, привыкают игнорировать свои чувства, а визиты к психотерапевту считают блажью. Возможно, если бы в школе всерьёз учили, как проживать стресс, справляться с негативными эмоциями и следить за собственным психическим здоровьем, счастливых людей вокруг было бы больше.

Депрессию и эмоциональные расстройства у школьников не принято воспринимать всерьёз. Между тем проблема вполне реальная: Всемирная организация здравоохранения считает депрессию одной из основных причин заболеваемости и инвалидности у подростков во всём мире. Если игнорировать эти нарушения, их последствия могут аукнуться и во взрослом возрасте.

Что делать

Открыто говорите с ребёнком о его чувствах и объясните, что все эмоции имеют право на существование. Грустить или злиться абсолютно нормально, так что не запрещайте ему проявлять эти чувства, а научите делать это правильно. Пусть он прислушается к себе, определит причину своих чувств и научится справляться с ними приемлемым для окружающих образом. Например, если ребёнок в ярости, пусть он лучше от души отмутузит подушку, а не будет срываться на родных или крушить всё, что вокруг. И да, нет ничего страшного в том, чтобы попросить о помощи, если чувствуешь, что эмоции зашкаливают.

5. Как отличать правду от всякой чуши

Критическому мышлению детей не учат, а зря. Потом эти дети вырастают и начинают верить в тайное правительство, всемирные заговоры и рептилоидов, распространяющих болезни через вышки 5G.

Умение мыслить независимо и оценивать ситуацию со всех сторон, а не просто полагаться на мнение авторитетов, пригодится и во время учёбы, и во взрослой жизни. Это своего рода фильтр от входящего информационного мусора, который позволяет анализировать чужие суждения и находить в них логические и фактические несостыковки, а заодно строить собственную картину мира и принимать обдуманные решения. Так, ребёнок, у которого воспитали навыки критического мышления, вряд ли будет доверять гомеопатам или создателям финансовых пирамид.

Что делать

Дайте ребёнку возможность самому найти ответ на интересующие вопросы. К примеру, если он просит помочь с домашним заданием по математике, не решайте всё за него. С помощью наводящих вопросов натолкните своего школьника на действия, которые помогут найти правильное решение.

Позвольте ребёнку сомневаться, а не давите авторитетом: «Делай это, потому что я так сказал». Не хочет идти в школу? Не проблема, но что будет с контрольными, если забить на уроки? Дискуссии о вроде бы очевидных вещах помогут научиться отстаивать своё мнение. В конце концов он придёт к верному решению, но сделает это сам, а не по указке.

6. Как применять знания из школьной программы в реальной жизни

«Для человека, который плохо учился в школе, мир всегда полон чудес» — довольно грустная шутка, если вдуматься. Общеобразовательный курс справедливо так называется: эти знания ребёнку нужны не для того, чтобы отстреляться на контрольных или экзаменах и благополучно всё забыть.

Проблема в том, что сухой язык школьных учебников не очень‑то вдохновляет изучать математику, физику или химию. В итоге взрослые люди тянутся за калькулятором, когда нужно перемножить двузначные числа, верят, будто разогретая в микроволновке еда опасна для здоровья, но не видят ничего страшного в том, чтобы во время уборки смешать хлорку и чистящие средства с аммиаком.

Что делать

Тут поможет практика. Если ребёнок поймёт, как использовать школьные знания в повседневной жизни, то и страданий из‑за надоевших уроков будет меньше. Вместо механического заучивания правил помогите освоить их через наглядные опыты. Например, что будет, если смешать соду и уксус? Правильно, смесь зашипит и начнёт пузыриться. А почему это происходит? Никакой магии, всего лишь реакция нейтрализации.

С математикой и того проще — она окружает нас буквально повсюду. Во время похода в магазин предложите ребёнку заранее подсчитать, сколько денег придётся отдать на кассе, или определить, выгодную ли скидку вам предлагают.

7. Как правильно распоряжаться временем

У школьника день расписан по минутам: сначала уроки, потом дополнительные занятия, а дальше надо успеть сделать домашние задания. Когда учёба заканчивается, начинается самое интересное: без навыков управления своим временем во взрослой жизни будет сложно — тут ведь нет заботливого учителя, который заранее напомнит, что до дедлайна остались два дня.

Что делать

В течение недели вместе с ребёнком записывайте всё, чем он занимается: сколько времени уходит на сборы в школу, выполнение домашнего задания и дополнительные занятия. На основе этих данных составьте расписание на неделю. Тут должно быть всё: и уроки, и домашка, и кружки, а ещё встречи с друзьями и поездки к бабушке. Не стремитесь забить весь день занятиями, оставьте свободное время.

Наконец, научите ребёнка отличать действительно важные дела от тех, что могут подождать. Например, если завтра нужно сдавать реферат, лучше сегодня провести вечер без видеоигр, зато сделать всё в срок.

8. Как находить общий язык с другими людьми

Умение работать в команде, разруливать конфликты и понимать чувства других точно пригодится. Развитый эмоциональный интеллект поможет заводить новые знакомства и поддерживать дружбу, осознавать мотивы поступков людей и адекватно реагировать на их поведение. В учёбе это тоже полезно: дети с высоким эмоциональным интеллектом лучше умеют концентрировать внимание и легче завязывают новые отношения, чем те, у кого проблемы с осознанием своих и чужих чувств.

Что делать

Создайте для ребёнка широкий круг общения. Найти друзей по интересам можно и на детской площадке, и на дополнительных занятиях. Не вмешивайтесь в отношения детей: если видите, что ребёнок оказался в центре конфликта, поговорите с ним и выясните, почему это случилось. Не навязывайте своё мнение: пусть он сам выбирает, с кем ему дружить и как действовать во время ссоры.

Minval.az