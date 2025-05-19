В Министерстве экономики Азербайджана прошло обсуждение перспектив расширения сотрудничества с Дагестаном.

Согласно информации ведомства, встреча прошла с участием первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева и заместителя председателя правительства Дагестана Ризвана Газимагомедова.

Стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в сфере торговли, инвестиций, малого и среднего бизнеса, промышленности и других направлениях. Была отмечена взаимная заинтересованность в развитии партнерства с регионами России, в том числе с Дагестаном.

Стороны указали на то, что благоприятная деловая среда в Азербайджане, а также экономический потенциал освобожденных территорий открывают новые возможности для регионального сотрудничества. Географическая близость Дагестана дополнительно способствует углублению экономических связей.

Участники встречи также отметили важность развития контактов между деловыми кругами двух сторон.