Наши спортсмены смогли добиться исторического результата на чемпионате мира по кунг-фу в Перудже.

Об этом говорится в заявлении президента Федерации кунг-фу Азербайджана Нурлана Асланова, слова которого приводит “Тренд”.

Он добавил, что чемпионка мира среди девочек Амина Алиева продемонстрировала решимость: «Амина Алиева впервые вышла на татами. Волноваться – это нормально. Но с первых секунд поединка она проявила такую решимость и смелость, что удивила всех. За этим успехом стоит серьезная работа. Победа Амины – наглядный пример ее целеустремленности. Ее личный тренер – Бабек Алиев, который также является тренером нашей федерации. Он – настоящий профессионал».

Кадры встречи Амины Алиевой и других членов сборной Азербайджана в международном аэропорту Гейдар Алиев:

