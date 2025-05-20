Украина не удовлетворена переговорами в Стамбуле между российской и украинской делегациями.

Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы не удовлетворены переговорами в Стамбуле», — подчеркнул он.

По его словам, по-настоящему переговоры о мире не Украине возможны лишь после прекращения огня.

“Путин сам предложил провести встречу и предположил, что темой переговоров станет прекращение огня. Как оказалось, он солгал. Россия направила делегацию низшего уровня, не имеющую никаких полномочий. Путин демонстративно хотел унизить Украину. Россия не предлагала в Стамбуле никакой формулы прекращения огня и не намерена делать этого, если ее не вынудят к этому. Путин не намерен останавливать войну. Переговоры в Стамбуле были имитацией действий с их стороны, поскольку они тянули время. При этом они продолжают боевые действия на многих направлениях и привлекают дополнительные силы. Они также пытаются перехватить инициативу на глобальном уровне”, – отметил Подоляк.