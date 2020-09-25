Урок реальности от президента Азербайджана — для Армении и не только

Политический вес и авторитет страны «проверяются» и проявляются по-разному. Здесь играют роль экономический потенциал и военная мощь, «ключи» от важных трансконтинентальных проектов и исторически сложившиеся внешние связи…А «проверкой» может оказаться все что угодно, от масштабного кризиса до авторитетного международного форума.

Во многом таким «моментом истины» оказались нынешние дебаты в ООН, посвященные 75-летию этой организации. Где возросший политический вес и авторитет Азербайджана проявился с кристальной четкостью.

«Президент Азербайджана в Генассамблее: вопрос территориальной целостности Азербайджана никогда не был и не будет предметом обсуждения» — под таким заголовком текст выступления азербайджанского лидера в ходе дебатов в ООН изложен на официальном сайте этой организации.

Те, кто внимательно следит за выступлениями президента Ильхама Алиева на международных площадках, уже знает: он не пытается «сглаживать углы» и срывать аплодисменты, отделываясь общими фразами. И в этот раз глава Азербайджанской Республики четко, последовательно и аргументированно обозначил то, что счел необходимым донести до самой широкой мировой аудитории. Президент Азербайджана напомнил, что «пятая часть территории Азербайджана уже почти тридцать лет оккупирована Арменией», что эта страна «применила военную силу против Азербайджана, грубо нарушив Устав ООН, и оккупировала Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана», в результате чего «более миллиона азербайджанцев стали беженцами или вынужденными переселенцами». Он подчеркнул, что Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующих немедленного вывода войск Армении с территории Азербайджана, однако они не выполняются. Глава государства заявил о необходимости введения санкций против Армении, рассказал о проводимой этой страной политике незаконного заселения оккупированных территорий и поддержке террора. Призвал к введению санкций против Армении. А затем провел «красную линию»: «Армяно-азербайджанский конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом переговоров. Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана должны быть восстановлены полностью. Нагорный Карабах – древняя и историческая азербайджанская земля. Карабах – это Азербайджан!»

Строго говоря, выступление главы государства касалось не только Карабаха. Президент Ильхам Алиев рассказал о социально-экономическом развитии Азербайджана, о борьбе с пандемией COVID-19, о деятельности Азербайджана как председателя Движения Неприсоединения. Но по вполне понятным причинам в фокусе внимания оказался именно карабахский «блок». Выступление президента Азербайджана еще раз подтвердило: в Баку полны решимости добиться полного освобождения своих земель и восстановления территориальной целостности Азербайджана в международно признанных границах. А военным или мирным путем это произойдет — это вопрос метода, а не цели. Почувствуйте разницу.

Более того, президент Алиев по сути дела поставил условия не только и не столько перед Арменией.

Напомним: 19 сентября, накануне Дня нефтяника, Алиев принимает участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон», после чего дает интервью ведущим азербайджанским телеканалам. И озвучивает те реалии, которые кое-кто за пределами Азербайджана предпочел бы оставить не обозначенными вслух: переговоры по карабахскому урегулированию практически не ведутся. И ответственность за это несет Армения, чье политическое руководство выступает с заявлениями типа «Карабах — это Армения», пытается «перекроить» формат переговоров, а теперь еще и устраивает вооруженные провокации — это и бои в Товузе, и отправка в Азербайджан диверсионной группы.

Это уже был гроссмейстерский ход. Президент Азербайджана, во-первых, открыто и аргументированно возложил на Армению ответственность за срыв переговоров, чем многократно расширил для Азербайджана свободу рук. Уже после интервью Ильхама Алиева в «мировых дипломатических кругах» началась просто лихорадочная активность. А Никол Пашинян в своем выступлении в ООН, пардон, блеял невнятно-обтекаемые фразы вроде «неприменения силы», что уже было признаком «дипломатического нокаута».

Теперь же ситуация выходит на новый уровень. Азербайджан, в ответ на агрессивные вылазки Армении, и не только на словах, разворачивает свою подготовку к возобновлению боевых действий, задействуя и мобилизационные рычаги, и учения с боевыми стрельбами, и многое другое. И в то же время президент Азербайджана с трибуны ООН, скажем так, «показывает тропу» уже тем международным дипломатическим кругам, которые призывают вернуться к переговорам и не допустить войны. И четко, принципиально, подробно, объясняет, что надо сделать: создать механизм выполнения четырех резолюций СБ ООН, ввести санкции против Армении, добиться вывода войск из захваченных азербайджанских земель, включая Нагорный Карабах. В переводе, если «тяжелые фигуры» мировой дипломатии действительно хотят предотвратить военный сценарий, то им объяснили, что для этого нужно. Если после этого в отношении страны-агрессора Армении включится механизм принуждения к миру, можно будет реально говорить о мирном урегулировании. Но если все опять ограничится призывами ко всем и ни к кому конкретно, Азербайджан оставляет за собой право действовать по обстановке.

Потому что оккупированный Карабах, и равнинный, и нагорный — это наша исконная территория. И она будет освобождена. Тем путем и тем способом, который в наибольшей степени будет отвечать нашим национальным интересам.

Экспертная группа Minval.az

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