Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в подрыве формата и сути переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Армения оккупировала Нагорный Карабах и другие районы Азербайджана. Совбез ООН принял 4 резолюции, предусматривающие безоговорочный вывод ВС Армении с оккупированных территорий. К сожалению, Армения продолжает игнорировать эти резолюции», — сказал Алиев в понедельник, в видеообращении в связи с открытием 75-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Армения устроила этническую чистку на оккупированных территориях, уничтожила религиозные и исторические памятники, принадлежащие Азербайджану. «Премьер Армении намеренно подрывает формат и суть переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Провокации и риторика (звучащие с армянской стороны) свидетельствует о том, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана. Призываем ООН оказать воздействие и остановить эту военную агрессию. Конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана и резолюций Совбеза ООН», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Алиев также представил ожидания стран-членов Движения неприсоединения (ДН) на текущие вызовы в мире. «Азербайджан с октября 2019 года председательствует в Движении неприсоединении. Мы, страны-члены Движения, призываем задуматься о том, как необходимо реагировать на новые вызовы», — отметил он.

Президент подчеркнул, что страны ДН считают ООН важным инструментом в поддержке мира и безопасности. «В тоже время мы выступаем за укрепление и модернизацию ООН, усиления авторитета Генассамблеи ООН и за проведение реформ в Совбезе для более эффективной и прозрачной деятельности Организации», — сказал он.

Алиев добавил, что пандемия коронавируса вновь подчеркнула значение многосторонних подходов.

Президент Азербайджана также отметил, что 2020 год является важным для Движения неприсоединения, так как организация отмечает свое 60-летие. В связи с этим Алиев отметил огромное значение, которое приобрели Бандугские принципы после завершения «холодной войны».

Алиев добавил, что Азербайджан готов работать для укрепления престижа ООН.

Minval.az