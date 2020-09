США сообщили о потере двух МиГ-29 частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Ливии. Соответствующее заявление сделала контр-адмирал, директор разведки Африканского командования (AFRICOM) Хайди Берг. Ее слова передает корреспондент издания AI-Monitor при Пентагоне Джаред Сзуба на своей странице в Twitter.

По словам журналиста, в Ливии разбились как минимум два истребителя МиГ-29, ими могли управлять российские наемники. Один из самолетов, по всей видимости, был потерян 28 июня, а другой — 7 сентября 2020 года.

Берг также заявила, что «российские истребители», предположительно МиГ-29, или самолеты Су-24 Fencer, нанесли авиаудары по Ливии.

8 сентября истребитель МиГ-29 под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии. Кто именно сбил истребитель, не сообщалось. Глава департамента моральной ориентации Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Халид Махджуб заявил, что видео не соответствует действительности.

Согласно отчету комитета экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций, в мае текущего года российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера перебросила в Ливию от 800 до 1200 бойцов, обмундирование и два бронетранспортера для поддержки ЛНА.

Breaking: US Africa Command deputy intelligence director Rear Adm. Heidi Berg confirms the Russians have crashed two MiG-29s in Libya so far – one on June 29, another on Sept. 7

— Jared Szuba (@JM_Szuba) September 11, 2020