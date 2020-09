Президент США Дональд Трамп обругал своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона после его заявлениях о присылаемых главой КНДР Ким Чен Ыном письмах. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в своем Twitter.

Он возмутился словами Болтона о «любовных письмах Ким Чен Ына» и подчеркнул, что относился к ним серьезнее. Свои словам о том, что они с Ыном «влюбились друг в друга» американский лидер назвал «простым сарказмом».

Кроме того, политик высказался в адрес Болтона, назвав его «ненормальным» и «придурком».

Just heard that Wacko John Bolton was talking of the fact that I discussed “love letters from Kim Jong Un” as though I viewed them as just that. Obviously, was just being sarcastic. Bolton was such a jerk!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2020