Джон Ромеро, один из создателей Doom 2, поздравил геймера под ником Zero Master, сумевшего раскрыть последний официальный секрет культовой компьютерной игры. Речь идет о недоступном секторе на 15-м уровне (Industrial Zone), разработанном Ромеро.

Технически, о секрете знали и ранее, однако получить доступ в эту область карты без использования чит-кодов никому не удавалось и это в принципе считалось невозможным (считалось, что максимально возможно открыть лишь 90% секретов на данном уровне). Геймеру и YouTube-блогеру Zero Master это, однако, удалось: игроку пришлось выманить монстра Pain Elemental и использовать его атаку, чтобы открыть доступ в секретный сектор (данный эпизод показан примерно на третьей минуте видео, доступного выше). Как объяснил Ромеро в Twitter, тайный телепорт помечен как «секрет», однако когда игровой персонаж касается телепорта, попасть в сектор невозможно; единственный же способ раскрыть секрет — с помощью врага, который подтолкнет героя прямо в секрет.

CONGRATS, Zero Master! Finally, after 24 years! «To win the game you must get 100% on level 15 by John Romero.» Great trick getting to that secret! https://t.co/Im9BSP5Eyh #doom

— 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) August 31, 2018