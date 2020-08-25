Последние несколько дней общественность страны пребывает в состоянии шока от новости, распространенной в субботу Кабинетом Министров: с 21 сентября в Азербайджане ужесточаются правила беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Согласно решению Кабмина, гражданин отныне может провезти через границу без уплаты таможенных пошлин товаров на сумму 800 долларов США (до сих лимит составлял 1500 долларов США — с учетом дополнительных 500 долларов США для каждого сопровождаемого несовершеннолетнего физического лица).

Далее: согласно новым правилам, существенно будет сокращена сумма разрешенных заказов через интернет-сайты Ebay, Amazon и так далее посредством международной почты или компаний, занимающихся доставкой посылок.

Так, если гражданин в течении месяца мог заказать на свое имя товаров на сумму не более 1000 долларов США (без уплаты таможенных пошлин), то с 21 сентября этот лимит понижается в несколько раз — до 300 долларов США.

Общество с негодованием приняло новые правила, в связи с чем Гостаможня выступила с заявлением, что общество и СМИ неверно истолковали решение, принятое Кабмином, так как основной целью единой таможенной политики Азербайджана является защита экономических интересов и безопасности страны, внутреннего рынка, а также выполнение других задач, вытекающих из экономической политики государства.

Мировая практика показывает, что лимит льгот, установленный физическим лицам для ввозимых на территорию страны почтовыми отправлениями товаров, не предназначенных для коммерческих целей, достаточно низкий.

Так, например, в странах Евросоюза он составляет до 300 евро. В Российской Федерации — 200 евро, в Беларуси — 200 евро, в Грузии — 125 долларов и 30 кг, в Молдове — 200 евро (и 30 кг), в Украине — 100 евро (и 31 кг), а в Турции — 150 евро.

В большинстве стран Евросоюза за почтовые посылки, стоимость которых составляет до 22 евро, никаких таможенных выплат не предусмотрено, а за посылки стоимостью от 22 до 150 евро предусмотрена лишь выплата НДС. Если стоимость посылки превышает 150 евро, то помимо НДС, взымается и таможенная пошлина (в зависимости от категории товара).

Таможенный комитет в свое объяснительной для народа заявил, что граждане все поняли неправильно, что данное решение не создаст условий для монополизма, не воспрепятствуют развитию электронной торговли, и что на самом деле решение Кабмина напротив, направлено на предотвращение незаконных действий некоторых групп монополистов. Но так ли это на самом деле, и насколько заявление таможенного Комитета «неправильно» поняло население?

Эти вопросы сотрудник «Минвала» задал экономисту Натигу Джафарлы, который сразу же отметил, что большего абсурда, да еще и прозвучавшего в эпоху пандемии, он не слышал.

— Буквально недавно госчиновники говорили о том, что азербайджанская экономика станет более либеральной, более открытой. И это решение Кабмина, которое лоббирует Таможенный комитет — в этом нет сомнений – абсолютно противоречит всем заявлениям о либерализации экономики, которые недели мы слышали от официальных лиц. Да, Таможенный комитет поспешил выступить и объясниться, что, дескать, они хотят защитить внутренний рынок и именно ужесточением этих мер борются с нелегальной торговлей внутри страны. Но это абсолютно нелогичное заявление. Ведь помимо бизнесменов есть люди, которые заказывают для себя, а не для торговли. Кстати говоря, в эпоху пандемии во всем мире очень сильно поднялся уровень онлайн-торговли, в Азербайджане же — в отличии от других стран — не улучшается ситуация, а наоборот создаются препятствия. Если цель правительства на самом деле хоть каким-то образом наладить налогообложение в этой сфере, то очень легко было бы сделать следующее: нужно было оставить все как есть, а налогом облагать покупки на сумму выше 1500 долларов до 10 тысяч долларов людям, желающим заняться малым и средним бизнесом. Правительство должно поощрять это – люди сами хотят заработать, а не сидеть на шее у властей. Люди за самозанятость, и государство должно обязательно эти решения поощрять, а не давить на корню инициативу. Ведь в таком случае люди не будут просить помощи у правительства. Но, к сожалению, Кабмин эти стороны не видит. Или попросту не хочет увидеть. Есть еще один вариант: можно было привязать предпринимателей сферы малого и среднего бизнеса, заказывающих товары, к VÖEN (до 10 тысяч долларов) и обязать их платить — как частных предпринимателей — налоги с оборота (4 или 5%), а не НДС и таможенную пошлину, потому что если платить все сразу, то получается около 36%. Если на самом деле правительство хотело привлечь больше налогов в бюджет, то можно было бы действовать именно таким образом. А так действия Кабмина и Таможенного комитета просто нелогичны. Опять же повторяю: решения Кабмина – это лоббирование инициативы Таможенного комитета. А потому и резонанс пошел столь масштабный, потому что это — продолжение курса на ужесточение валютных операций. Правительство всеми силами и способами хочет уменьшить давление на манат и потому любыми способами хочет уменьшить потребность населения в инвалюте. Они хотят внедрить жесткий контроль над сегментом сфер, потребляющих валюту. Напомню, что есть решение Центробанка об ужесточении условий и ограничению продажи валют, и, как продолжение тренда – такое вот абсурдное решение Кабмина.

— Как Вы считаете, чья вообще это была инициатива?

— Скорее всего, Таможенного комитета, который лоббирует интересы больших кампаний.

— Решение принимал Кабмин, причем, озвучил безапелляционно, поставил население перед фактом, не советуясь с независимыми экспертами. Скажите, он же должен понести какое-то наказание?

— Это решение реально свалилось, как снег на голову. Даже дата была установлена – 21 сентября. То есть, если посмотреть трезво на ситуацию, то большие компании, занимающиеся продажами компьютеров, телефонов, камер и электробытового оборудования выигрывают. Ведь до недавнего времени люди, которые видели на витринах сумму товара размером в 2 и более тысячи манатов на телефон, могли этот же товар могли заказать по интернету за половину цены. А сейчас это уже будет невозможно. И те люди, которые хотели бы приобрести новую технику, будут вынуждены обращаться к большим сетевым магазинам, которых на самом деле не так уж и много в стране.

— Таможенный комитет в своем объяснении отметил, что данные меры необходимы для борьбы с некоторыми монополистами. Или это начало борьбы с представителями малого бизнеса? Ведь не так давно глава государства говорил о том, что малый и средний бизнес нужно поощрять, что давить на бизнесменов – это преступление.

— Зачем вообще вести борьбу, я не понимаю. Наверное, все дело в том, что Таможенный комитет со дня своего основания в нашей стране не понимает сути и философии своей работы. Таможенный комитет – не должен носить статус карательного органа. Таможенный комитет первым делом стоит на страже своих производителей. А разве у нас в стране производятся телефоны и компьютеры?

Хочу напомнить, что пару лет назад был еще один абсурдный случай. Я и мои коллеги говорили о том, что нужно обнулить таможенные пошлины на гибридный автомобиль. Тогда вышел заместитель председателя таможенного комитета и сказал, что это невозможно сделать, так как в страну будут привозить только гибридные автомобили, а потребитель будет покупать только их. Этот человек не понял тогда, что именно это и было посылом, целью: в страну должны были привозить больше гибридных автомобилей, чтобы разгрузить экологию и обновить автопарк! Но таможенный комитет посчитал что это – плохо. Они не понимали сути решения.

Но вернемся к вопросу «борьбы с монополистами». Скажу сразу: Таможенный комитет пытается бороться не с монополистами, а со своими же гражданами. Решение не касается больших компаний, занимающихся продажами техники в стране, потому что они — юридические лица, и привозят товар в страну по другим принципам, там совершенно другие правила игры. А каким образом, изменив правила игры для граждан, можно бороться с монополиями? Это же невозможно! Я даже представляю уже, что будет после открытия границ! Что будет твориться в аэропортах, на вокзалах, я представляю, как будут вскрываться чемоданы граждан, как будут задаваться вопросы – что ты привез, почему, сколько, с какой целью и так далее. Это же глупо! Если они обнаружат в чемодане три пары обуви, то будут задавать вопросы и намеки на то, что это «куплено для заработка», а не для, скажем, детей и племянников. Эти процедуры создадут лишнюю головную боль и унижение для граждан. Хотя, как я уже сказал, больший упор будет сделан не на одежду и обувь, а именно на технику, на золото. Главное направление данного решения – именно эти предметы. Но в любом случае — это абсурд. Ведь нигде не указано, что таможня имеет право проверять именно технику или золото. Я более чем уверен, что именно из-за этого данное решение было принято. Была озвучена также сумма, определяющая всё. Но может быть, я себе покупаю лекарство за границей, которое стоит больше 150 долларов? Я знаю людей, которые привозят себе такие препараты из-за границы, потому что в нашей стране их нет, а если и есть, то стоят они в три раза дороже. Я же не каждый день летаю в Турцию или в Европу, а по возможности. И если я куплю 4-5 коробок препарата, то получается, что я превысил лимит и не могу привозить для себя лекарство? И должен платить таможне пошлину и НДС правительству за то, что купил лекарство? Это абсурд! И поэтому данное постановление надо опротестовывать.

Премьер-министр должен отчитаться — почему это решение было принято, ибо канцелярское «объяснение» Таможенного комитета для СМИ никакой логики не имеет. Они не борются с монополиями, это чушь! Они борются с физическими лицами, а физическое лицо не может являться монополистом. И потому заявление таможенного комитета ни что иное, как обычное издевательство. И если Али Асадов не объяснится перед народом, то перед президентом он точно обязан будет объясниться: в стране данное решение нашло широкий негативный резонанс, и это не может остаться незамеченным. Более чем уверен: это лоббирование больших сетевых фирм. И Таможенному комитету это выгодно, так как у него появляются очередные рычаги давления на граждан. И в условиях пандемии такие решения просто преступны.

Беседовала Яна Мадатова

Minval.az