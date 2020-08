Соединенные Штаты должны поддержать призыв экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской к справедливым выборам, считает кандидат Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байден.

«США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась», — написал Байден на своей странице в Twitter.

The brave citizens of Belarus are showing their voices will not be silenced by terror or torture. The U.S. should support Sviatlana Tsikhanouskaya’s call for fair elections. Russia must be told not to interfere—this is not about geopolitics but the right to choose one’s leaders.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020