Взрыв, произошедший 4 августа 2020 года в Бейруте, в результате которого в столице Ливана произошли серьезные разрушения, может войти в список крупнейших техногенных катастроф.

Поражает то, что аммиачная селитра, ставшая причиной трагедии, находилась в порту на протяжении нескольких лет, и ответственные лица были осведомлены о потенциальной опасности, которую она представляет. Тем не менее никаких мер для предотвращения беды принято не было.

Эти обстоятельства удивительно напоминают катастрофу, которую в 1947 году пережил американский город Техас-Сити, повествуют «Аргументы и факты». Как и в истории 2020 года, в ней фигурировали порт, груз аммиачной селитры и невероятное человеческое разгильдяйство.

Техас-Сити в середине 1940-х годов являлся одним из центров химической и нефтехимической промышленности юга США. Местный порт был до предела загружен. Отправка судов происходила в непрерывном режиме. Вокруг порта находились несколько крупных предприятий, складов и терминалов. На них были сосредоточены нефть и продукты ее переработки, сырье для химического производства и готовая продукция.

Удивительно, но население Техас-Сити относилось к такому соседству довольно спокойно. Граждане были уверены, что ничего чрезвычайного у них попросту не может произойти.

12 апреля под погрузку в порту встало судно «Гранкан» под флагом Франции. Корабль типа «Либерти» был построен в 1942 году в Калифорнии. Его длина составляла 135 метров, ширина — 17,6 метров, валовая вместимость — 7176 регистровых тонн.

Капитан Шарль де Гийбон отдал приказ заполнять трюмы грузом — аммиачной селитрой, расфасованной в 100-фунтовые бумажные мешки.

Аммиачная селитра — классическое вещество двойного назначения. Оно может выступать и в качестве удобрения, и в качестве компонента взрывчатки. По какой-то непонятной причине на ее взрывоопасность не обращали внимания ни капитан Гийбон, ни грузчики в порту.

Погрузка шла в течение нескольких дней, и все это время рабочие порта устраивали перекуры рядом с мешками. Утром 16 апреля кто-то из грузчиков бросил непогашенный окурок в трюм «Гранкана».

Около 8 часов утра команда обратила внимание на дым, идущий из трюма. Началось тушение возгорания силами моряков и прибывших по сигналу городских пожарных.

Вслед за пожарными приехал и репортер одной из местных газет, поинтересовавшийся у Шарля де Гийбона, что происходит.

«Принимаем удобрение — аммиачную селитру. Чистый, безобидный груз. Уже погрузили две тысячи триста тонн», — спокойно ответил капитан. Журналист, узнав, что ничего сенсационного не происходит, умчался в редакцию.

Руководивший работами по тушению помощник капитана запретил использовать воду, чтобы не испортить груз. Трюмы задраили, пустив в них пар, рассчитывая, что это остановит огонь.

Но всего через несколько минут крышки трюмов сорвало и из недр «Гранкана» вырвался открытый огонь. Команда покинула судно, и на его борту остался только Шарль де Гийбон.

Зато на берегу собралась внушительная толпа зевак. Любопытные не догадывались, что подписали себе смертный приговор.

В 9 часов 12 минут по местному времени 16 апреля 1947 года прогремел взрыв. Мощность его специалисты впоследствии оценили в 2700 тонн тротила.

Взрыв был так силен, что на месте, где был пришвартован «Гранкан», мгновенно испарилась вода. Ударной волной сбило два самолета, находившихся в воздухе в районе катастрофы.

Двухтонную деталь от ходовой машины «Гранкана» впоследствии нашли в двух километрах от порта — она разнесла грузовик, убив на месте водителя. Искореженный металл убивал людей на большом расстоянии от эпицентра. Стекла вылетали в домах, расположенных в 40 километрах от порта Техас-Сити.

Одна из 50-метровых барж, находившихся в порту, взрывом была брошена на автостоянку в 70 метрах от причала. В результате раздавило несколько десятков автомобилей.

Жертвами взрыва, согласно официальным данным, стал 581 человек, более 5000 пострадали, 113 пропали без вести.

Техас-Сити оказался охвачен пожарами, которые некому было тушить — больше половины личного состава пожарной охраны города погибло при взрыве.

Город буквально выгорал. В ночь на 17 апреля сдетонировал груз на еще двух кораблях — «Хай Флайер» и «Уилсон Б. Кин». И хотя последствия этих взрывов оказались куда меньше, они вызвали в городе новые пожары.

Окончательно справиться с огнем удалось при помощи военных спустя трое суток.

Врачам, помимо раненых и обожженых, пришлось иметь дело с умалишенными, потерявшими рассудок от увиденного.

Рабочий порта Фрэнк Тейлор оказался в числе тех, кто пережил взрыв. Выбравшись из-под обломков склада инструментов, он бросился в воду, поплыв на другой берег залива, где находился его дом. Фрэнк сумел доплыть, но когда подошел к дому, то увидел, что его жена и дети погибли. Несчастного нашли с молотком в руке, судорожно прибивающего к дому обломки досок. Он что-то бормотал, не реагируя на окружающих. Тейлора отправили в психиатрическую клинику. Таких, как он, в те дни в Техас-Сити оказалось немало.

В итоге было разрушено 2/3 всех городских строений и более 75 процентов объектов химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Взрыв и пожар уничтожили свыше 1100 автомашин и более 360 грузовых вагонов.

Сколько точно людей погибло в Техас-Сити, до сих пор неизвестно. Считается, что в результате взрывов и последующих пожаров всего погибло около 1500 человек, несколько сотен пропали без вести.

Если говорить в ценах 2020 года, то общий ущерб от катастрофы составили более 500 000 000 долларов.

Порт и сам город восстановили довольно быстро, поскольку Техас-Сити имел крайне важное значение для промышленности и перевозок.

Комиссия Сената США по расследованию катастрофы в Техас-Сити пришла к следующим выводам.

Во-первых, были нарушены правила упаковки аммиачной селитры. Во-вторых, была вопиющим образом была нарушена техника безопасности, вследствие чего рабочие курили непосредственно рядом с мешками с селитрой. В-третьих, ни администрация порта Техас-Сити, ни капитан судна не знали, что аммиачная селитра взрывоопасна. В-четвертых, пожарная служба города не была знакома с правилами тушения такого опасного вещества, как аммиачная селитра.

Пострадавшие и родственники погибших в Техас-Сити подали первый в истории США коллективный иск против федерального правительства. Рассмотрение дела проходило во всех инстанциях, вплоть до Верховного суда, который не нашел вины правительства в случившемся.

Тем не менее Конгресс США принял решение о предоставлении компенсаций жертвам и пострадавших в Техас-Сити. Было выплачено 1394 компенсации на общую сумму около 17 миллионов долларов.

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