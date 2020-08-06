В одном из старейших изданий Испании — газете Lavanguardia под заголовком «Терпение Азербайджана не безгранично» опубликовано интервью помощника президента Азербайджана — заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева испанскому информационному агентству EFE.

В своем интервью помощник президента Азербайджана прокомментировал ситуацию, возникшую на границе с Арменией.

Хикмет Гаджиев отметил, что официальный Баку является сторонником урегулирования конфликта с Арменией путем переговоров. В этом случае предусмотрено обязательное освобождение от оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана, оккупированных армянами, как закреплено в резолюциях Совета Безопасности ООН.

«В противному случае, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, Азербайджан сохраняет за собой право на защиту территориальной целостности и обеспечение неприкосновенности своих границ», — подчеркнул Хикмет Гаджиев, слова которого приводит «Тренд».

Он предупредил , что незаконное военное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является источником риска непредсказуемых потенциальных последствий.

«Армения не заинтересована в урегулировании конфликта, она пытается закрепить статус-кво, продлить его. Азербайджан является сторонником мирного урегулирования конфликта. Мы принимаем участие в переговорном процессе около тридцати лет. Этот факт, который можно назвать «стратегической сдержанностью», является ярким примером конструктивного подхода нашей страны к этому вопросу. Однако мы за конструктивные переговоры, направленные на достижение результатов», — отметил Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что Баку не будет вести переговоры ради самих переговоров, переговоры не могут продолжаться вечно, потому что нынешний статус-кво неприемлем и должен быть изменен.

Помощник президента Азербайджана сказал, что терпение Азербайджана не безгранично, а оккупация сопровождалась военными преступлениями и преступлениями против человечности, этническими чистками. В результате конфликта свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

По словам Хикмета Гаджиева, Армения должна сознавать, что в 21 веке международные отношения не могут регулироваться «законом джунглей».

Что касается регулярного нарушения режима прекращения огня на Товузском участке азербайджано-армянской границы 12 июля, гибели азербайджанских военнослужащих и одного мирного жителя, Хикмет Гаджиев назвал эти события «преднамеренно совершенной провокацией», «агрессией против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что Ереван такими действиями преследует несколько целей. Одна из его целей — нанести ущерб стратегической инфраструктуре глобальных нефтегазовых и транспортных проектов в Товузском районе на северо-западе Азербайджана.

Хикмет Гаджиев сообщил, что другой целью руководства Армении было отвлечение общественного внимания в Армении от внутренних проблем, неблагополучной социально-экономической ситуации, преследований оппозиции и пандемии COVID-19.

В заключение Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Армения попыталась вовлечь в этот конфликт Организацию Договора о Коллективной Безопасности.

«Азербайджанская армия отразила все атаки, и Ереван не достиг ни одной из своих целей», — подытожил Хикмет Гаджиев.

Minval.az