Специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, созванная с 10 июля 2020 года по инициативе президента Азербайджанской Республики, являющегося председателем Движения неприсоединения и посвященная пандемии COVID-19, продолжает работу.

Об этом заявила руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Лейла Абдуллаева.

По ее словам, специальная сессия, официально объявленная открытой 10 июля, как и все другие сессии Генассамблеи ООН, проводится в формате, состоящем из двух сегментов.

Она отметила, что решения в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в связи с продолжением пандемии принимаются не путем голосования, а посредством процедуры молчания. Согласно соответствующей процедуре, проекты решений распространяются между всеми государствами-членами ООН в течение 72 часов и принимаются через определенное время, в случае отсутствия протестующих.

«В связи с нынешней ситуацией пандемии начиная с 10 июля проведение различных сегментных обсуждений специальной сессии Генеральной Ассамблеи планируется в формате, отличном от предыдущих специальных сессий. В связи с этим в настоящее время государства-члены ООН обсуждают модальность проведения сессии на уровне глав государств и правительств, в формате видеоконференции. После получения соответствующего согласия будут определены конкретные даты общих обсуждений», — отметила Л.Абдуллаева.

Minval.az