На Кавказе серьезно подходят к приготовлению шашлыка. Как правило, мелко нарезают баранину и нанизывают кусочки на шампуры, а после этого запекают на древесном угле в мангале. По словам диетолога Андрея Боровского, в таком мясе правильное содержание ненасыщенных жиров.

«Секрет знаменитого кавказского долголетия в мясе. Очевидно, что в тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами, но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира. Мясо – это не только белок, мясо, еще и жир. Ученые установили, что важны ненасыщенные жиры, которые есть в рыбе и в мясе», — цитирует врача радио Sputnik.

Он пояснил, что на Кавказе для приготовления шашлыка используют мясо молодых барашков, а в России больше предпочитают готовить из мяса взрослых баранов. «Мясо ягненка и взрослого барана отличается по количеству насыщенных жиров. С точки зрения современной диетологии шашлык из рыбы и шашлык из ягненка самые полезные. Шашлык из свинины не самый полезный по составу жиров».

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