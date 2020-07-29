Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Турция поддержит Азербайджан в деле освобождения оккупированных Арменией территорий. «Турция всегда стремится вести борьбу за правду, справедливость и мир с вдохновением, которое мы получаем от нашей культуры, — цитируют его информагентства. — Мы не остались равнодушными к зову обездоленных в Сирии и не оставили без ответа приглашение к сотрудничеству законного руководства Ливии. С таким же пониманием мы поддерживаем усилия наших братьев в Азербайджане по освобождению оккупированных территорий». Подобные заявления в Турции озвучивались и ранее. Но теперь есть важные нюансы. Прежде всего, Реджеп Тайип Эрдоган провел открытую параллель между, с одной стороны, Азербайджаном, а с другой, Сирией и Ливией, где Турция открыто вмешалась в конфликт и провела собственные военные операции. Кроме того, прозвучало это заявление президента Турции на фоне старта беспрецедентных и по своему масштабу, и по географическому охвату совместных тактических учений вооруженных сил Азербайджана и Турции с участием и сухопутных сил, и ВВС.

Понятно, что из-за этих учений не на шутку нервничают в Армении. Никол Пашинян так вообще заявил, якобы «Турция не отказалась от политики «геноцида армян» (кавычки наши — Minval.az)», а еще, по его мнению, «у Турции, как и в начале века (двадцатого.— ред.), есть мечта — контролировать Южный Кавказ». А Давид Тоноян, министр обороны Армении, на встрече с послом РФ в этой стране Сергеем Копыркиным уже дал понять, что «противостоять» зловредным Турции и Азербайджану Армения намерена с помощью России.

А вот реакция Москвы оказалась весьма показательной. Официально РФ по этому поводу молчит. Более того, проводят переговоры президенты России и Турции Путин и Эрдоган, министры иностранных дел Лавров и Чавушоглу. Другое дело — каналы неофициальные. Посредством которых в Москве уже озвучивается нешуточная озабоченность: караул, «турецкие военные готовы нейтрализовать российскую базу в Армении»!!!!!!! А генерал-лейтенант Юрий Неткачев, который в 90-е годы XX века был заместителем командующего Группы российских войск в Закавказье и не раз инспектировал 102-ю российскую военную базу, расквартированную в армянском Гюмри, уже откровенничает с журналистами: «Нет большого секрета в том, что подразделения 102-й российской военной базы (РВБ) в Армении постоянно взаимодействуют с армянской армией». По словам Неткачева, «сейчас, судя по планам боевой подготовки, они совместно отрабатывают задачи на полигонах Камхуд и Алагяз. Вооруженные силы РФ и Армении совместно готовятся к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020». И если со стороны Нахичевани возможны будут удары по позициям и гарнизонам армянской армии, то они наверняка будут угрожать и нашим российским подразделениям в Армении».

Впрочем, нетрудно догадаться, что на самом деле Россию, а тем более Армению, волнует вовсе не вероятность, что под удар по армянским целям с нахчыванского направления может случайно попасть и база в Гюмри. Тем более что технические возможности современного высокоточного оружия позволяют этого с достаточной долей гарантии избежать: времена «огня по площадям» и стрельбы «в белый свет как в копеечку» миновали уже давно. Другое дело — новые политические, точнее, военно-политические реалии.

В годы существования СССР Южный Кавказ, который тогда именовался «Закавказьем», эксперты без колебаний признавали самым милитаризованным регионом мира. Здесь была сосредоточена мощь трех военных округов, объединенных в один, пограничных округов, плюс еще части «прямого» московского подчинения…Гарнизон в Гюмри, расположенный вплотную к границе с натовской Турцией, на важной железнодорожной ветке, представлял собой этакую военно-стратегическую «жемчужину». Но сегодня это не более чем «осколок» былого могущества. И самое главное, у этой базы, как и вообще у российского любимого форпоста — Армении, нет надежной связи со своей «метрополией». Впервые это со всей четкостью проявилось в 2008 году, во время совместных учений стран ОДКБ, название которых сегодня звучит как тонкое издевательство: «Рубеж — 2008». Задуманы они были широко и эффектно: с переброской крупных военных контингентов, боевыми стрельбами и т.д., а охватить должны были все страны СНГ. Но когда дело дошло до Армении, сценарий «сдулся». В боевой фазе участвовали только военнослужащие российских баз и солдаты армянской армии. А «международный» компонент прошел в формате командно-штабных учений, участники которых прибывали в Армению обычными гражданскими рейсами. Как оказалось, в нынешних реалиях Россия просто не может достаточно быстро и оперативно перебросить что-то или кого-то в Армению: после «пятидневной войны», то есть российской агрессии против Грузии, российский военный транзит по ее территории по понятным причинам закрыт. Протащить что-то контрабандой, быть может, и получится, но не более того. Остается прокладывать трафик через Астрахань, потом через Каспий в Иран и оттуда в Армению через КПП в Мегри, но это долго и тоже не очень надежно. Сценарии же с «пробиванием коридоров» по территории других стран к Армении лучше оставить для жанра «фэнтези». Особенно после «крымнаша».

Но самое главное, сегодня на глазах потрясенного российского экспертного сообщества создается военно-политический противовес базе в Гюмри, и этот противовес, в отличие от нее, не испытывает никаких проблем с логистикой. Турция уверенно демонстрирует свое присутствие и дает понять, что может без труда сосредоточить серьезные военные силы и в Нахчыване, откуда можно «достать» любую цель на территории Армении, в Гяндже, Евлахе и Кюрдамире, то есть вдоль важных коммуникаций, имеющих стратегическое значение не только для самой Турции, но и для стран Европы, вплотную к линии соприкосновения войск…Это не просто новые военные реалии — это серьезная заявка на политическую роль. Анкара и Баку направляют всем заинтересованным сторонам понятные «месседжи». Во-первых, Азербайджан не одинок. Во-вторых, Россия более не является единственным «внешним игроком», имеющим военное присутствие в зоне армяно-азербайджанского конфликта. А в-третьих, и «в-главных», на Южном Кавказе реальностью становится самый страшный кошмар российских «державников» — солдаты НАТО.

И вот в этих новых реалиях российская база в Гюмри — это уже не «козырь», а потенциальный «заложник ситуации» и источник той еще «головной боли», особенно если на Южном Кавказе станет по-настоящему «горячо». В такой ситуации вариантов у России будет, прямо сказать, немного. А значит, искать выход и снижать риски Москве надо уже сегодня: или делать реальные шаги для разрешения армяно-азербайджанского конфликта, то есть, вежливо выражаясь, убедить Армению прекратить оккупацию и агрессию, или…выводить базу.

Вопрос в том, будут ли в Москве руководствоваться реалиями или же историческими стереотипами «времен очаковских и покоренья Крыма».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az