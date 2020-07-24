Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично озвучил в стенах мечети «Айя-Софья» суру из священного Корана. Глава государства прочитал суру «Фатиха» и пять первых аятов из суры «Бакара».

В рамках программы, организованной Управлением по делам религии Турции, четыре имама вознесли молитвы с четырех минаретов мечети. Далее к верующим обратился глава Управления по делам религий Турции Али Эрбашем.

В мечети Айя-Софья в историческом центре Стамбула сегодня совершается первая за 86 лет пятничная молитва.

В преддверии молитвы Управление по делам религии Турции организовало молитвенную программу.

Известные богословы и имамы прочитали суры из священного Корана.

Программа завершилась речью главы Управления по делам религии Турции Али Эрбаша.

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