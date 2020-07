Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично озвучил в стенах мечети «Айя-Софья» суру из священного Корана. Глава государства прочитал суру «Фатиха» и пять первых аятов из суры «Бакара».

В рамках программы, организованной Управлением по делам религии Турции, четыре имама вознесли молитвы с четырех минаретов мечети. Далее к верующим обратился глава Управления по делам религий Турции Али Эрбашем.

🇹🇷

Erdogan, the Turkish leader of the Muslim world, did not bow to the imperialists and continues to disrupt all the games. Hagia Sophia, which was closed with pressure 86 years ago, was opened as a mosque by breaking its lock.#AyasofyaCamii #HagiaSophia#Αγια_Σοφια pic.twitter.com/yKv0tRGR0U

— Mehmed Karakaya (@mkrky44) July 24, 2020