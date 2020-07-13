С товузского участка государственной границы Азербайджана и Армении вновь приходят драматичные сообщения. Первые новости об обстрелах азербайджанской территории со стороны Армении появились еще вечером 12 июля. Ответным огнем агрессоров принудили к молчанию, но ночью перестрелка возобновилась — уже с применением танков. Армянские агрессоры пытаются захватить позиции азербайджанской армии, нанести урон технике и живой силе, но продвинуться им не удается — раз за разом армянские агрессоры вынуждены отступать, неся потери. Азербайджанская армия наносит по врагу сокрушительные удары — в ходе ночных боев с применением артиллерии, минометов и танков точным огнем наших подразделений были уничтожены опорный пункт противника, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила. Распространено и видео одного из таких точных огневых ударов, снятое, по всей видимости, с БПЛА.

Азербайджан, в полном соответствии с международным правом, отвечает на провокацию и предпринимает адекватные ответные меры.

Честно говоря, это как раз тот случай, когда совершенно нет необходимости быть допущенным к секретным бумагам военных штабов по обе стороны линии фронта и данным спутникового наблюдения, чтобы понять: то, что происходит на линии фронта — это провокация Армении. Слишком уж неприкрыто выбрана точка Товузский район, госграница двух стран. Азербайджану совершенно незачем устраивать именно там «игру с огнем» — это не оккупированный Арменией Карабах. Более того, Азербайджан уже достаточно давно начал менять на ненарушенных участках своей границы с Арменией армейские подразделения на пограничников. А вот Армения с самого начала попыталась на тех же участках устроить серию провокаций, и не только потому, что весьма самонадеянно и опрометчиво сочла пограничников «слабым звеном» — куда важнее, что, во-первых, отсюда рукой подать до трубопроводов и железных дорог, которые так нервируют Армению. А во-вторых, и «в-главных», как отметил помощник президента Хикмет Гаджиев, такими авантюрами Армения пытается втянуть в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых она является, уклониться от ответственности за оккупацию и агрессию, которые она совершила против Азербайджана.

Не зря глава МИД Армении Зограб Мнацаканян уже ябедничает генсеку ОДКБ Станиславу Засю, а Лилит Макунц, лидер парламентской фракции пашиняновского блока «Мой шаг», открыто возвестила в своем Facebook-аккаунте: в столице Армении считают важной «адекватную международную реакцию, в том числе со стороны ОДКБ, на действия Азербайджана, что станет дополнительным сдерживающим фактором для милитаристского Баку». Армянские СМИ радостно сообщают, что уже намечено экстренное заседание ОДКБ, правда, старательно не вспоминают, чем закончились подобные игры на пространстве ОДКБ в 2016 году, когда Армения на этом поле потерпела обидное и сокрушительное поражение от Азербайджана. Притом что наша страна никаким официальным статусом в ОДКБ не обладает.

И самое главное, министр обороны Армении Давид Тоноян в ходе беседы с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком, как выражаются в опредлеенной среде, «пошел в сознанку» и прямо заявил: его страна как раз и планировала занять более выгодные позиции «на Тавушском направлении». Чем дважды подтвердил правоту Азербайджана: во-первых, признав, что перейти в наступление и захватить кусок чужой территории попыталась как раз Армения, а во-вторых, продемонстрировав, что в беседе с представителями ОБСЕ можно заявить и такое, и они при этом даже не попытаются одернуть и напомнить, что признанные границы нарушать не полагается.

Тем более нет сомнений, что в Армении при помощи провокаций на границе с Азербайджаном, прежде всего, пытаются решить свои внутриполитические проблемы. А проблем, подчеркнем еще раз, хватает. По ту сторону линии фронта — нарастающий кризис, в результате которого «революционные власти» во главе с Пашиняном стремительно теряют доверие избирателей. Это и социально-экономические последствия неумелых и непродуманных управленческих решений новоявленных «революционеров», и настоящая «коронавирусная катастрофа», когда по числу заболевших и умерших на миллион населения Армения выбивается в мировые лидеры (и вряд ли это то лидерство, о котором мечтали в Иреване), и коррупция. На фоне стремительной потери доверия избирателей недавний «борец за демократию» Никол Пашинян выстраивает режим личной диктатуры. «Революционная эйфория» оборачивается подавлением прав и свобод граждан и репрессиями против политических оппонентов, разрушением системы разделения властей. В результате положение команды Пашиняна только ухудшается. И в этой самой команде сочли, что лучший способ решить свои внутренние проблемы — это устроить провокацию на границе с Азербайджаном, «вытеснить» из повестки дня внутренние проблемы самой же Армении, появившиеся в результате неумного руководства «революционного правительства», «объединить народ перед лицом внешней опасности». Возможно, Никол Воваевич и сам верит, что таким образом сможет «разоружить» оппозицию и отвести опасность, нависшую над его властью. Тем более что в Армении действительно сложная обстановка, там идет процесс консолидации широкого фронта оппозиционных сил.

Только вот избранный Пашиняном способ вряд ли поможет решить эти проблемы. Как раз наоборот.

Азербайджан — не та страна, с которой можно разговаривать языком силы и угроз и за чей счет можно решать свои внутренние проблемы. Что и подтверждают уже первые итоги «пробы сил» на Товузском направлении. Перейти в наступление и продвинуть свои позиции Армении не удалось и не удастся — вопрос, сколько жизней «зинворов» будет перемолото в новой вспышке боевых действий, пока в Иреване это уяснят для себя. Расклад сил за последние годы изменился в разы, и не в пользу Армении. «Внешняя» расстановка сил тоже дает понятную информацию к размышлению. На обострение ситуации уже отреагировали в Турции, выступив с беспрецедентным месседжем в поддержку Азербайджана, и выводы из этого заявления официальной Анкары, без сомнения, сделают не только в Иреване.

Но самое главное, устроив «игры с огнем» и попытавшись продвинуть свои позиции на азербайджанскую территорию, Армения не просто взвинтила напряженность и нанесла еще один удар по остаткам переговорного процесса. Она еще и продемонстрировала, откуда исходит угроза миру и безопасности в регионе. Посеяв ветер, Иреван теперь пожнет бурю. Остальное — детали и вопрос времени.

Эмиль Мустафаев

Minval.az