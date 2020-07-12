Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют осуществить первый межпланетный полет в рамках программы по изучению Марса, получившей название «Аль-Амаль» («Надежда»).

Запуск планируется 15 июля с японского космодрома Танэгасима. Космический аппарат разработан группой ученых из Дубая в сотрудничестве с лабораторией атмосферной и космической физики университета Колорадо.

Цель миссии — наблюдать за атмосферой Марса с орбиты, чтобы создать первую полную картину марсианского климата во всех регионах в течение года, передает издание Deutsche Welle.

Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, отмечает DW.

В ОАЭ не скрывают, что помимо научной задачи — изучения климата Марса и его влияния на атмосферу — одна из основных целей миссии состоит не столько в освоении космоса, сколько в придании нового импульса экономике страны. «Правительство ОАЭ с первого дня ясно давало понять, что космос — это инструмент для достижения гораздо более масштабных целей. Речь идет о необходимости коренным образом изменить систему, интегрировав науку и технологии в экономику ОАЭ», — заявил руководитель программы Омран Шараф.

Еще одна цель программы — вдохновить молодежь в регионе и повысить ее интерес к науке и исследованиям.

Впервые «марсианская миссия Эмиратов» была анонсирована в 2014 году. До этого ОАЭ удалось вывести на орбиту два спутника — в 2009 и 2013 гг. — в сотрудничестве с Южной Кореей. Однако в 2017 году был построен первый собственный спутник. Нынешний запуск приурочен к 50-й годовщине ОАЭ.

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