Общественно-политическую ситуацию в стране можно — и нужно! — оценивать по самым разным параметрам. Это и экономические данные, и социальные показатели, и опросы общественного мнения, и многое другое. В том числе, вернее, прежде всего сегодня, когда пандемия коронавируса COVID-19 попросту «спутала карты» и очень многое поставила на паузу.

Но в условиях азербайджанской конкретики огромную пищу для размышлений дают события, которые с полным основанием можно назвать «громкими арестами».

Управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана проводит совместную с министерством сельского хозяйства операцию — в связи с присвоением предназначенных для фермеров субсидий. Эта операция охватывает несколько районов Азербайджана. Подробности не раскрываются, но уже известно о задержании десятков сотрудников частных компаний, по большей части торгующих удобрениями. Появятся ли здесь громкие имена арестованных, сказать трудно. Но нельзя не вспомнить, какое внимание уделяется сегодня в Азербайджане развитию агросектора и какие суммы выделяются на поддержку фермеров. И обеспечить, чтобы эти деньги дошли до адресатов и начали работать на развитие сельского хозяйства — задача, важность и социальную значимость которой, честно говоря, трудно переоценить. А для ее решения нужны не только решения и программы, но и, к сожалению, такие вот аресты.

Однако даже с учетом этих обстоятельств по своему информационно-общественному резонансу операция в Минсельхозе по вполне понятным причинам многократно уступает сообщениям об аресте высокопоставленных сотрудников МИД Азербайджана. Сотрудники СГБ, напомним, накануне задержали начальника управления по делам МИД, председателя тендерной комиссии Министерства Фархада Молла-заде, Заведующего хозяйственным отделом Управления делами Салима Ализаде и начальника Консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаева. Список обвинений впечатляет: злоупотребление служебными полномочиями, взяточничество. Появилось и официальное видео с рассказами и о «фирмах-однодневках», и о присвоении денег путем тендеров, и о предоставлении «гастарбайтерам», к примеру, из Афганистана виз в обход законов и существующего порядка. Совсем недавно в центре внимания были аресты и отставки в министерстве культуры. Сегодня обсуждают арест худрука оркестра за махинации с зарплатой своих сотрудников — это, без сомнения, звено той же цепи, пусть и не самое «тяжелое».

Конечно, назвать человека виновным может только суд — пока же речь идет только о следственных действиях. Расследование, подробности, судебное следствие и приговор — все еще впереди — другой вопрос, что на таком уровне без серьезных доказательств не арестовывают). Просто нынешние аресты в Минкульте, Минсельхозе, наконец, в МИДе — это не просто «правоохранительные органы делают свою работу» и «вор должен сидеть в тюрьме».

Здесь, пожалуй, необходимо сделать небольшую ретроспективу. И напомнить, как в конце мая президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, а Эльчина Рзаева — в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района, напомнив, что их предшественники были арестованы, заявил: «Борьба с коррупцией, взяточничеством, хищениями в Азербайджане ведется не на словах, а на деле, она будет продолжаться и впредь. В настоящее время изучается деятельность как местных, так и центральных исполнительных органов, все допущенные нарушения будут вскрыты». Пандемия коронавируса к этому моменту уже разгоралась, но глава государства четко и недвусмысленно направил обществу «месседж»: несмотря на все форс-мажорные обстоятельства, в Азербайджане по-прежнему продолжаются реформы власти вообще и «антикоррупционные чистки» в частности.

Но тогда главными событиями были аресты глав исполнительной власти районов и прочие кадры «районного масштаба». А сегодня аресты затронули такие структуры и такие, если так можно выразиться, «кадровые уровни», где уже требуется нешуточная политическая воля. МИД — это все же особая статья и особая сфера. Вокруг дипломатической службы создан такой ореол, что здесь предостаточно желающих посоветовать «не выносить сор из избы», «не привлекать внимания» и «решить вопрос без шума».

Но в Азербайджане пошли другим путем. И для того, чтобы сделать эти аресты публичными, а не действовать по принципу «шито-крыто» — тем более. Обществу вновь направлен недвусмысленный «месседж»: в своей антикоррупционной «зачистке» власти Азербайджана будут пользоваться и «телескопом», и «микроскопом» одновременно. Так что любоваться небом в клеточку придется и высокопоставленным дипломатам, которым придется встречать в СИЗО свой профессиональный праздник, и сотрудникам Евлахской больницы, снабдивших горожан липовыми справками для проезда через карантинные посты. Просто потому, что закон един для всех, и уважать его тоже надо всем.

Для такой борьбы с коррупцией «широким фронтом» требуется многое. Это и четкое законодательство, где нет «брешей», «щелочек» и «лазеек», которыми могут воспользоваться коррупционеры, и «работающие» правоохранительные органы, которые могут собрать доказательства так, чтобы громкие дела не «рассыпались» в судах, и многое другое. Но, прежде всего, для такой борьбы с коррупцией нужна, скажем так, прочность и устойчивость власти. И самое главное, необходима политическая воля. И вот эта политическая воля — верный индикатор, что в команде президента Ильхама Алиева не боятся идти на жесткие меры, которые могут кому-то не понравиться, и делают ставку на реальный эффект, а не дешевый популизм.

Просто потому, что в Азербайджане и президент Ильхам Алиев, и его «команда» действительно думают об интересах страны.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az