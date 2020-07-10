Среди произведений современного фольклора наличествует и такое: «Нет таких денег, которые нельзя растратить, нет такого таланта, который нельзя пропить, и нет такого авторитета, который нельзя растерять». Справедливость этого изречения в очередной раз доказали последние события в структурах такой, казалось бы, авторитетной организации, как ОБСЕ.

Здесь идет процесс назначения на посты генсека ОБСЕ, директора Бюро по демократическом институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, представителя ОБСЕ по свободе прессы и Верховного Комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам. Предложение выдвинуто «в пакетном варианте».

Насколько такое «голосование по списку» соответствует демократическим нормам — тема отдельного разговора. Важно другое: на пост представителя ОБСЕ по свободе прессы предложена кандидатура Арлема Дезира. Против чего выступил Азербайджан.

Здесь нужно небольшое пояснение. В ОБСЕ, как известно, существует принцип консенсуса. То есть, в отличие от СБ ООН, правом вето обладают все страны — члены этой организации. Чем и воспользовался Азербайджан, заблокировав назначение Дезира.

Возможно, для кого-то в ОБСЕ это новость и вообще сенсация, но Азербайджан проводит независимую политику, основанную на собственных национальных интересах, именно собственные интересы ставит во главу угла и использует для их защиты предусмотренный международным правом инструментарий, включая и право вето в ОБСЕ.

А вот основания блокировать кандидатуру Арлема Дезира у нашей страны есть, и более чем серьезные. Потому как Арлем Дезир, который уже с 2017 года занимал пост представителя ОБСЕ по свободе СМИ, давно известен и своим, мягко говоря, предвзятым и необъективным отношением к Азербайджану, и прочными связями с армянскими кругами своей родной Франции. Достаточно вспомнить, с каким старанием сей субъект раздувал любой факт, который можно было «развернуть» против Азербайджана, не говоря уже о намеренной политизации любого прецедента. Вряд ли случайно, что на вето Азербайджана весьма нервно реагируют армянские СМИ, в частности, «Голос Армении», всячески расхваливая «деятельность» мсье Дезира на посту «главного в ОБСЕ по свободе прессы». И не оставляя, в общем-то, сомнений, чьим интересам прежде всего его деятельность отвечала.

Но вот здесь и начинается самое интересное. Потому как на защиту Дезира тут же встали разного рода европейские НПО, официально «независимые», но на самом деле спонсируемые теми же кругами. Так, на вето Азербайджана весьма нервно реагируют «Репортеры без границ», чей бывший руководитель Роберт Менар, напомним в который уже раз, был избран мэром одного небольшого городка во Франции по спискам ксенофобского «Национального фронта», а деятельность свою начал с составления списков мусульманских детей, обучающийся в местных школах. Это, кстати, те самые «Репортеры без границ», которые умудрились в начале девяностых взять под защиту убийцу азербайджанской журналистки Салатын Аскеровой — А.Мкртчяна. Арлема Дезира «проталкивают» на пост, пытаясь преодолеть вето Азербайджана, всем силами, вопрос его назначения превращается едва ли не в «политический инструмент», точнее, средство политического шантажа.

Только вот в чем дело. Авторам всего этого шоу на заданную тему нелишне посоветовать просто успокоиться, попить водички и заняться своими делами. Регламент ОБСЕ никто не отменял, так что законного способа обойти азербайджанское вето просто не существует. И тем более давно пора было бы понять: Азербайджан не станет жертвовать своими интересами. Наша страна — авторитетное, сильное, суверенное государство, которое строит свою внешнюю политику на основе собственных национальных интересов. Разговаривать с Азербайджаном языком угроз, давления и шантажа не получится. Такие попытки предпринимались в прошлом — и не привели к ожидаемым результатам. Тем более они не сработают теперь. Наша страна от своей справедливой позиции не отступит.

Здесь, конечно, можно было бы поставить точку. И еще раз посоветовать и армянским лоббистам, и их союзникам из разного рода околоправозащитных НПО не суетиться, еще раз просчитать реальный расклад сил и, как бы это повежливее, не пытаться таранить лбом чужие двери. Только вот есть еще одна сторона вопроса — авторитет самой ОБСЕ.

В самом деле, эта организация объединяет в своем составе практически все страны Европы, вне зависимости от блоковой принадлежности. В отличие от ООН с пятеркой постоянных членов Совета Безопасности, здесь нет внутренней иерархии государств. Формально все страны-члены ОБСЕ равны между собой. Но тогда… как так получилось, что на все четыре поста предложены кандидатуры исключительно представителей Западной Европы? Если уж называть вещи своими именами, это прямое нарушение принципа «географической справедливости». И эта непонятно откуда, вернее, понятно откуда взявшаяся монополия нескольких стран «старой Европы» на самые важные должности в ОБСЕ — совсем не то явление, которое стоило бы превращать в чтимую традицию, а как раз наоборот. В конце концов, ОБСЕ состоит не только из этих нескольких стран.

Неудивительно, что справедливую позицию Азербайджана поддержали и другие страны, в том числе Турция. Такое несправедливое отношение справедливо возмущает многих, заставляя выступать с протестом против выдвинутых кандидатур.

Впрочем, проблема куда шире и острее, чем просто «подбор кадров». Разговор о месте, роли и авторитете самой ОБСЕ, которая, к сожалению, превратилась в невнятное образование, которое уже не в состоянии отстаивать собственные принципы и раз за разом демонстрирует и неэффективность, и предвзятость, и кое-что похуже. Неудивительно, что в ее деятельности опытные наблюдатели фиксируют «отставание по всем фронтам». В самом деле, ОБСЕ наделена очень даже «весомым» мандатов в военно-политической сфере, в вопросах экономики и окружающей среды. Только вот вместо того чтобы заниматься решением задач, проистекающих из этого мандата, верхушка ОБСЕ внезапно направляет всю энергию на то, чтобы протолкнуть конкретного человека в намеченное кресло. И как это, пардон, понимать?

ОБСЕ — это авторитетный политический институт со своими целями, задачами и сферами ответственности или же, как бы это повежливее, основное внимание в ней уделяется построению чьей-то карьеры? Или же ОБСЕ вообще превратилась в этакий «пенсионный клуб» персон вроде А.Дезира, чья карьера уже давно «катится под горку»? На этом фоне упорство некоторые стран, которые готовы приложить все силы ради «карьерных успехов» таких непрофессиональных и, подберем вежливое определение, ангажированных персон вроде Дезира, как минимум вызывает вопросы. А точнее, удивление. В самом деле, в столь важной политической организации на столь ответственные посты по определению должны назначаться непредвзятые, объективные профессионалы, которые будут во главу угла ставить принципы и интересы своей организации. Но если, скажем так, «определенные политические круги» всеми силами пропихивают кого-то на тот или иной пост — нетрудно догадаться, что в будущем этот «кто-то» как раз и будет защищать интересы и выполнять заказы этих самых кругов. Результат сегодня очевиден для всех: как при таком раскладе поверить, что официальные лица ОБСЕ будут действовать объективно, непредвзято и в соответствии со своим мандатом? Неудивительно, что ОБСЕ в евразийском регионе уже воспринимается как маргинальная организация, безнадежно растерявшая свой авторитет. В самом деле, как так получается, что такому процедурному вопросу, как чье-то назначение, уделяется столь пристальное внимание и ломаются такие копья? Почему устраиваются грязные игры против стран, выступающих со своих принципиальных позиций?

И самое позорное, что при этом в структурах ОБСЕ по существу забытыми оказываются действительно вопросы первостепенной важности — те, которые напрямую касаются безопасности на всем евразийском пространстве.

В самом деле, почему вся та энергия, которая тратится на «проталкивание на пост» мсье Дезира, не направляется на освобождение от оккупации азербайджанских земель, захваченных Арменией, чего требуют решения и самой ОБСЕ, и Совбеза ООН? Почему ОБСЕ никак не интересуется судьбой более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев?

Почему не прилагает никаких усилий, чтобы гарантировать их права на возвращение к родным очагам? Почему не мобилизует силы и авторитет для противостояния набирающей силу в Европе исламофобии и прочим негативным трендам? Почему вместо всего этого «задачей номер один» становится «проводка на должность» господина Дезира, который, ко всем прелестям, был уличен в злоупотреблениях при использовании общественного имущества и получении выдуманной зарплаты и приговорен к 18 месяцам условного срока? Но не будем задавать вопросов, те ли персоны вознамерились учить нас демократии, законности и прочим демократическим дисциплинам. Просто отметим: если ОБСЕ вообще намерена сохранять свой авторитет, то на значимые посты в ее структурах должны назначаться независимые и опытные профессионалы, причем с соблюдением принципа географической справедливости. И самое главное, в ОБСЕ приоритет должен отдаваться не процедурным вопросам и не выстраиванию чьих-то личных карьер, а решению действительно важных и субстантивных вопросов, проистекающих из ее же мандата. Иначе мы все станем свидетелями стремительной деградации ОБСЕ.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az