В период с 2015 по 2019 годы международные инвесторы потратили около 1 миллиарда евро на покупку облигаций, связанных с самой влиятельной итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета».

Подставные компании эмитировали ценные бумаги и продавали их различным инвестиционным фондам. Речь идет о бондах, выпущенных на основе пулов неоплаченных счетов, которые выставлялись государственным учреждениям здравоохранения Италии компаниями-поставщиками медицинских услуг. В случае неуплаты таких счетов их можно объединить и выпустить на основе долга облигации.

Среди компаний, счета которых вошли в облигационный пул, были фирмы, имеющие непосредственное отношение к калабрийской «Ндрангете», передает газета Financial Times, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

В числе же покупателей этих сомнительных бондов стал один из крупнейших в Европе частных банков — Banca Generali, руководство которого заверило накануне журналистов, что они «понятия не имели по поводу проблем с активами». Мафиозные ценные бумаги были также приобретены пенсионными и хедж-фондами, семейные инвестиционными компаниями, которых привлекла возможность получить высокую прибыль в период, когда ставки находятся на рекордно низких уровнях. Как уточняет британское издание, оценку этой сделки проводила компания Ernst&Young, входящая в «большую четверку» ведущих консалтинговых компаний мира.

Minval.az