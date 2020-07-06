5 июля многие граждане, которые имели разрешение на портале icazə.e-gov.az, были оштрафованы сотрудниками Дорожной полиции. Об это они писали в соцсетях.

Напомним, что часть разрешений на работу в условиях жесткого карантина была аннулирована Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, но сами граждане не получили извещения об этом. В результате, выехав на машине, они были остановлены сотрудниками Дорожной полиции и оштрафованы на 200 манатов, так как в системе их разрешений не оказалось.

Комментируя сложившуюся ситуацию, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев заявил, что сотрудники Дорожной полиции не виновны в ней.

«Согласно правилам карантина, если данных гражданина нет в портале icazə.e-gov.az, это считается нарушением особого карантинного режима и влечет административное наказание. О каком снисхождении может идти речь, если сотрудники Дорожной полиции лишь выполняют требования закона?

Каждый должен сам проверять, есть его имя в портале или нет, уточнять это со своим руководством. И только после этого покидать место проживания или пребывания», — подчеркнул К.Алиев.

Minval.az