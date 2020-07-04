Экс-сенатор Российской Федерации: «У Волги понятно. А что с Курой?»

Одной из самых актуальных проблем последних дней в Азербайджане является экологическая ситуация в Куре. Уровень Куры упал, и в регионе наблюдается серьезный «водный кризис». Азербайджанский миллиардер, экс-сенатор Российской Федерации Фархад Ахмедов затронул эту важную проблему в одной из своих статей, показав пути выхода из сложившейся ситуации.

Ниже — Minval.az публикует статью Ф. Ахмедова:

Со школы все знают, что реки впадают в моря. По другому быть не должно. Если по-другому, значит что-то где-то не так. На Каспии, конечно, бывает всякое. Его уровень падает и поднимается на несколько метров даже на памяти нынешнего поколения. Так что первая мысль — опять начал подниматься Каспий.

Но нет. Водосброс в Каспий падает. У Волги понятно. Там зимой опять не было снега. А что с Курой?

Тут, на самом деле, ситуация хуже. Наложились последствия изменения климата и влияние человека. Идёт глобальное потепление. В хорошо знакомой мне Сибири тает вечная мерзлота. А в неё забиты сваи всего, что там построено.

А тем временем на Кавказе сокращаются ледники. С каждым годом они дают все меньше воды весной. И будут давать все меньше до тех пор, пока не растают совсем. В Альпах это кое-где уже произошло.

Кстати. В том числе иссякнет вода и в реке Самур в Дагестане. А почти весь ее сток с советских времён уходит на нужды Баку. Без этой воды Баку не выжить. Знаю это, потому что занимался вопросом раздела воды этой реки между Россией и Азербайджаном ещё когда был российским сенатором.

Так что прогноз не очень утешительный. Нужно готовиться к тому, что возвращения к прежнему изобилию воды может не наступить. Само все не наладится. Значит людям нужно делать то, что в их власти и одновременно готовиться к возможности, что будет хуже.

Поделюсь своим опытом. Мои постоянные читатели знают, что я уже несколько лет строю часть своего бизнеса вокруг озера в Исмаиллинском районе.

С проблемой сокращения притока воды с Большого Кавказа я сталкиваюсь уже не первый год. Пытаюсь компенсировать ситуацию своими силами. Закуплен земснаряд для углубления дна и протоков и, главное, — бурим скважины, чтобы пополнить водный баланс из глубинных источников. Но это только один шаг, который посилен человеку. Есть и другие.

Назову два примера — советская Средняя Азия и Израиль. В обоих случаях пустыня. В обоих случаях желание страны извлечь максимальный результат. Но в Средней Азии вода есть, а в Палестине почти нет. В Средней Азии начинают разводить хлопок, строятся плотины и каналы, и в них уходят многоводные Сыр-Дарья и Аму-Дарья. В Израиле закладывают сады и сажают овощи, где применяют экономную систему капиллярного орошения.

Итог известен. Все слышали, что четвёртое в мире озеро, носившее гордое имя Аральского моря, исчезло. Прежде могучие реки разобрали на орошение. Когда это стало ясно, ещё при СССР, планировали перебросить в Среднюю Азию часть стока Енисея. Одновременно планировали развернуть на Каспий часть стока Северной Двины. Ничего из этого сделано не было. И уже некому делать.

А тем временем маленький Израиль, имея в своём распоряжении ресурсы меньшие в разы, стал одним из крупнейших производителей фруктов и овощей в мире.

Сразу оговорюсь. Человеку пока не под силу осушить Каспий. Он останется и будет все дальше наступать на прежнее устье Куры. Но человеку под силу увеличить сброс воды в Куре. Ледники человек увеличить не может, но, по крайней мере, три вещи человек сделать может.

Прежде всего, необходимо незамедлительно создать на основе подземных источников воды альтернативную подпилку водному балансу низовьев Куры. Сколько для этого потребуется скважин и где, смогут сказать специалисты.

Во-вторых, надо готовиться к тому, что гордость АзССР Мингачурская ГЭС скорее, чем планировалось, потребует себе замены в энергетическом балансе страны. Без постоянного увеличения сброса воды из водохранилища экологическую катастрофу в низовьях Куры не предотвратить. А это рано или поздно сделает ГЭС неработоспособной.

А в-третьих, можно замедлить или предотвратить катастрофу и закрытие ГЭС. Для этого надо сделать ещё один шаг — пойти не по пути, который был навязан Советской властью народам Средней Азии, а по пути Израиля.

Пара цифр для сравнения. В Израиле живет 9 миллионов, примерно столько же, сколько в Азербайджане. При этом по международной статистике, на одного жителя Израиля приходится 237 кубометров воды из возобновляемых источников, а в Азербайджане больше трёх с половиной тысяч. Но эффективность использования воды в Израиле в разы больше.

Так что делать? Перестать питать себя иллюзиями. Вода это не бесплатный Божий дар. Это надо помнить. Я с детства экономлю воду, даже когда лицо мою.

Надо делать дренажи, снегозадержание, искусственные водохранилища, бурить скважины. И, любому понятно, надо отказываться от сельскохозяйственных культур, которые потребляют много воды в пользу культур и технологий, которые потребляют их на порядок меньше. Если коротко, то делать упор на овощи и фрукты, а не на хлопок. И, главное, помнить: не будет воды, не будет сельского хозяйства.

Minval.az