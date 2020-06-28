Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС Сергей Хатылев сообщил, что технология «стаи» или «роя» не является новой и стала применяться в боевой авиации после отработки на беспилотниках. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

— У нас в своё время это отрабатывалось на самолёте МиГ-31, это авиационный ракетный комплекс перехвата. Он по своим возможностям мог наблюдать практически 500 квадратных километров воздушного пространства, — отметил Хатылев.

Военный эксперт также подчеркнул, что полёты выполнялись группой из четырёх самолётов, при этом вся «стая» контролирует 500 километров фронта, однако один МиГ-31 обладает теми же возможностями. Поэтому при выполнении полёта включался локатор только этого самолёта, который передавал всю информацию остальной группе по закрытым каналам связи.

— То есть они себя не обнаруживали, но получали всю информацию. И они могли наводить своё оружие, выполнять задачи, — поведал специалист.

Хатылев добавил, что в случае полёта группы истребителей Су-35 и самолёта Су-57 последний выступил командно-штабным пунктом, добавив при этом, что говорить об управлении вооружением всей «стаи» пока рано.

Minval.az