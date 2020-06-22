Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.

Как передает ТАСС, оказалось, что в реках и озерах он может находиться до 25 дней, и больше всего этого могут опасаться Великобритания, Испания и Марокко. Предварительные результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.

«Природные водоемы могут служить резервуарами и путями распространения для коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Во многих странах они представляют собой реальную угрозу для здоровья, и поэтому если недавно происходили утечки из канализации, то контакты людей и животных с речными и озерными водами нужно минимизировать», – пишут ученые.

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