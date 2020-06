Азербайджан закупит новые военные беспилотники турецкого производства после ратификации парламентом военно-финансового соглашения между Баку и Анкарой о закупке оборонной продукции на сумму 200 млн турецких лир (почти $30 млн).

Caspian News в материале Azerbaijan Military May Soon Get Famed Turkish-Made Drones пишет, что соглашение, которое было подписано во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку 24 февраля, прошло одобрение парламента Азербайджана 31 мая. Об этом сообщило российское агентство «Вестник Кавказа».

Глава комитета по обороне и безопасности парламента Зияфет Аскеров сказал, что документ послужит дальнейшему укреплению военного сотрудничества и поспособствует развитию азербайджанской армии. В документе изложены условия использования около $30 млн, что эквивалентно 200 млн турецких лир, для добровольной закупки военных товаров и услуг у местных предприятий, занимающихся исключительно внутренним производством в Турции.

После ратификации соглашения военные аналитики решили выяснить, что Азербайджан может получить от Турции для наращивания своего военного потенциала. Турецкий аналитик по терроризму и безопасности Кошкун Башбуг сказал, что Баку может многое получить от Анкары, учитывая высокий уровень взаимоотношений между двумя странами: «Однако, принимая во внимание развивающиеся технологии, методы ведения боя и географические условия, в которых мы находимся эти закупки будут направлены в первую очередь на приобретение нового технологического оружия».

Существует множество частных компаний и государственных предприятий, производящих высокотехнологичное военное оборудование, в том числе ASELSAN, Turkish Aerospace Industries, Havelsan, Roketsan, TUBITAK, Baykar, Tusas и FNSS Defense Systems. За последние пять лет Турция стала основным экспортером беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), таких как Bayraktar и TAI Anka, бронированных машин и танков, например, ALTAY, артиллерийский орудий, ракет и кораблей в Туркменистан, Пакистан, Малайзию, Оман, Катар и Азербайджан.

Турецкие военные широко используют БПЛА местного производства в антитеррористических и трансграничных операциях в Сирии, необходимых дляо уничтожения террористических подразделений с высокой точностью.

По словам Юсифа Алабарда, эксперта по оборонной стратегии и безопасности в Турции, турецкие беспилотники нейтрализовали многие системы в рамках операций в Сирии и Ливии. Эти беспилотники могут быть использованы Азербайджаном для возвращения оккупированных Арменией земель: «Невооруженные и вооруженные беспилотные летательные аппараты могут выполнять важные операции по освобождению Нагорно-Карабахского региона от оккупации. Беспилотники способствовали успешным миссиям в Сирии и Ливии, что указывает на потенциально положительный результат для Азербайджана, если страна решит использовать военную силу для освобождения оккупированных Арменией территорий».

