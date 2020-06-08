Какие бы маневры не предпринимали армянские пропагандисты, непременно напоминают о себе, как о непревзойденных мошенниках. Особенно выпукло это прослеживается в информационной сфере, куда официальный Иреван всегда направлял весомые средства.

Оно и понятно почему. В условиях отсутствия правды необходимо интенсивно фабриковать и тиражировать мифы.

А как быть в условиях, когда сами авторы банальных сочинений себя же дезавуируют?! За примерами далеко ходить не надо.

После апрельских событий 2016 года, когда хлесткий удар азербайджанской армии произвел эффект нокдауна, армянские писаки и пропагандисты, оправившись от шока, бросились праздновать победу. Видать, команда была дана такая, и все вдруг дружно запели мотив, согласно которому четырехдневная война закрепила успех армянской армии, и никак не наоборот.

Сочинители соревнуются в глупостях, утверждая, будто несуществующий «народ Карабаха» преподал урок азербайджанской армии, и она более не станет искушать судьбу.

Получается, что освободивший более двух тысяч гектаров своих земель Азербайджан отступил. Если агрессору не хочется признать очевидное, пусть так оно и будет. Тем более что было на самом деле, известно всем.

В хронике войны за Карабах открылась новая страница, которая до сих пор отзывается острой тревогой в армянских сердцах. Армия Азербайджана продемонстрировала высокую выучку, применила новые тактические приемы взятия стратегических высот, применила новейшие системы веерного подавления огневых точек противника, наконец, смяла врага на нескольких участках фронта одновременно.

Это объясняет, почему в Иреване мыкаются в попытках найти виновных за военный провал.

Те, кто на ходу сочиняют небылицы о поражении азербайджанской армии, сами же в деталях освещают работу временной парламентской комиссии по изучению обстоятельств той самой войны. Если выразиться по существу, изучаются причины поражения ради выявления виновников.

Логика не мудреная. Если Армения выстояла и отбилась, тогда над чем ломают головы парламентарии, зачем вызывают на ковер экс-президента Сержа Саркисяна, экс-начальника генерального штаба армянской армии Юрия Хачатурова, других военачальников, проморгавших азербайджанский блицкриг?

По всем параметрам возня с расследованием обстоятельств событий четырехлетней давности напоминает не до конца отработанный спектакль, основная идея которой — держать на крючке политических оппонентов власти. Но не только.

На деле комиссия парламента больше шумит, чем работает, и все с ее работой связанное, заняло постоянное место в повестке, играя роль дамоклова меча для всех, кто оппонирует власти Никола Пашиняна.

Прием до боли знакомый в политических игрищах, и, скорее всего, оппозиционные силы, объединяющиеся против власти, прекрасно понимают, что на одной военно-политической авантюре долго продержаться невозможно. Сколько веревочке не виться, конец все равно будет.

Иреван всерьез пересматривает внешние приоритеты и переводит стрелки на западный полюс, потому в последние дни вдруг появился новый фигурант в парламентском расследовании. Речь о бывшем главе кабмина Овике Абрамяне, который номинально был хозяйственной фигурой и напрямую на военно-политическую обстановку не влиял.

Его обращение 5 апреля 2016 года к российскому премьеру Дмитрию Медведеву, что имело место уже после заключения перемирия, было вызвано желанием форсировать поставки российских вооружений. Если заострить внимание на несущих деталях парламентского дознания, то выясняется, что Москва подставила союзника, сорвав сроки стратегических поставок.

Помимо того, что в наблюдаемом контексте просматривается еще один мотив армянского поражения, Иреван ставит Москве на вид, мол, вы подсобили Баку, запоздав с поставками вооружений, и отсюда создали для нас проблемное состояние.

Своих виноватых привлекут к ответственности и заключат в застенки, но штрафные санкции перепадут и России, и они окажутся геополитическими. Тем более упоминается еще и мотив срыва кредитного соглашения, в соответствии с которым Москва должна была отправлять вооружения Армении до апреля.

В ходе дебатов многие парламентарии не забыли упомянуть, дескать, Азербайджану вооружения были поставлены точно в срок.

Теперь в Иреване лепят из Овика Абрамяна национального героя, который не только пролил свет на причинно-следственные мотивы апрельских неудач, но и помог своему народу знать в лицо истинных друзей и недругов. А для пущей убедительности еще и подмечают, мол, Москва свела счеты с Абрамяном, пустив под откос его карьеру.

Одним словом, в Иреване идет кропотливая работа над новой версткой свидетельств об апреле 2016 года, и неважно как все аукается во внешних пределах, главное в том, что умные головы верят в свою способность выдавать блеф за истую правду. И чтобы не терять инициативу, пропагандисты утверждают, мол, новая политика Армении оказалась более внятной для мира, чем прежняя, которую многие не могли понять.

Можно, конечно, утверждать, что молоко черного цвета, но каким от этого может быть прок?

Все просто. Продолжая называть свою страну победившей в апрельской кампании, армянские агитаторы активируют дискурс, который позволяет отвергать предлагаемую Россией программу поэтапного решения территориальной проблемы. Столь очевидный демарш сюзерену – это только первый этап на пути к смене внешнеполитического вектора.

Похоже, Иреван всерьез меняет коней на переправе, ориентируясь на ложные представления и инсинуации. Это продолжение аморфной политики, замешанной на блефе и самообмане. До сих пор она ничего полезного не принесла. Стоит ли полагать, что после она может стать продуктивной? Об этом и речь.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az