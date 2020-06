Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о решении бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру.

«Такое уже у нас бывало и раньше. Ему не нужно драться, если он хочет отдохнуть и уйти», — сказал функционер на пресс-конференции после турнира UFC 250.

Макгрегор провел в профессиональной карьере 26 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. За время выступления в смешанных единоборствах (MMA) ирландец дважды заявлял об уходе из спорта.

Обладатель титула временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Джастин Гэтжи также отреагировал на заявление ирландца Конора Макгрегора о завершении карьеры.

«К счастью, все пожилые люди все еще прячутся в своих домах. Этот парень снова ушел в запой», — написал Гэтжи в Twitter.

Thankfully all of the elderly are still hiding in their homes. This guy is on another bender 🥃 #propershit #ByeFelicia Great fights tonight @Cody_Nolove with the performance of the night #UFC250

— Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) June 7, 2020