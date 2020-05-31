Согласно решению Оперштаба от 29 мая 2020 года, специальный карантинный режим в Азербайджане был продлен до 15 июня. Но количество зараженных коронавирусом с каждым днем растет. Так, на 29 мая заболевших достигло 257 человек. Но, тем не менее, карантинный режим ослабляется. Правда, загородные поездки по-прежнему будут недоступны до 1 июня, но, тем не менее, работают рестораны, открываются торговые центры.

Какая-то странная «логика», непонятная многим. Правозащитник Эльдар Зейналов на своей странице в социальной сети «Фейсбук» высказал мнение о том, что очень трудно объяснить все это алогичное поведение иначе, чем результатом лоббирования со стороны тех, кто «крышует» владельцев магазинов и ресторанов и, естественно, теряет на мерах по защите здоровья граждан страны.

«Еще одна разница между рыночной и базарной экономикой: рынок, принимая в расчет опасность пандемии, переключается на что-то другое. Базар же пробивает открытие границ и публичных мест, а потому вопросы здоровья стоят на десятом месте, на первом — прибыль: здесь, сейчас и по максимуму и, желательно, никак не перестраиваясь», – отметил Зейналов.

Вполне вероятно, что именно экономические проблемы и привели Оперштаб к решению о смягчении и последующем снятии карантина в Азербайджане.

Правда, правительством был предпринят вариант «борьбы» с эпидемией: штрафы за неношение масок. Не надо быть гением, чтобы догадаться, что за этими штрафами последует либо резкий дефицит масок в стране, либо же цена за одну маску будет приравнена к 50 (и выше) гяпикам. Но почему-то о самом важном шаге напрочь забыли, и шаг этот — соблюдение социальной дистанции, которое очень помогло в борьбе с эпидемией в особо инфицированных странах Европы. Приведем в пример Германию, где не было ни мобильных госпиталей, ни обязательного ношения масок. Но вся страна была разлинована, и люди держались друг от друга на расстоянии 1,5-2 метров. Заболевшие сидели дома, и даже те, у кого был выявлен коронавирус, не лечились в больницах. Они просто выдерживали режим самоизоляции и не нарушали его. А потому эпидемия и пошла на спад.

Что касается нашей столицы, то тут посложнее будет с вопросом самоизоляции. Понятно, что все устали от строгого карантина, в котором страна находилась больше месяца. Понятно, что всем хочется развлечений и посиделок. Да, строгий карантин снят, народ хлынул на улицы города, срывая маски с лица. О половинчатом карантине в бакинском метро не так давно уже была опубликована статья в «Минвале». А что касается масок в автобусах – то и тут проблема: нет никакого контроля. Транспорт снова забивается людьми, как огурцами в бочке, и никто уже не думает о том, что коронавирус из страны не ушел, он по-прежнему среди нас и выискивает новые жертвы. А таковых немало среди беспечных и наивных граждан, сорвавших маски с лиц. Но в данной заметке мы не говорим о гражданской сознательности, тут, как говорится, каждый отвечает за себя.

Далее: места общего гуляния вообще оставляют желать лучшего. Достаточно вспомнить Площадь фонтанов с ее «вечной» ярмаркой, занимающей большую часть пешеходной территории. А ведь именно через Площадь фонтанов люди идут на «Торговую». Остается открытым вопрос: почему эти домики не демонтируются городскими властями? Ведь в узком проходе, оставленном для пешеходного передвижения, проходят тысячи человек в день, и в таких условиях очень легко заразиться. А в маске ты или без – разницы особой нет, тем более, что в самом начале строгого карантина в СМИ часто писали о том, что маска не спасает от заражения. Остается только один вариант: социальная дистанция, которую обязательно надо соблюдать, так как даже если окружающие носят маски, коронавирус может находиться на коже и одежде инфицированного человека. Минимальная социальная дистанция между людьми должна составлять 1,5 метра, соблюдать её нужно везде, в том числе, в магазинах, аптеках, в медицинских организациях, на улице. Вот на что следует обратить внимание, а не на штрафы за неношение масок. А если уж приняли решение о штрафах – извольте внедрять строгий контроль в метро (не только на входе, но и на перронах, и в вагонах), в автобусах, в магазинах, на улицах. Только в этом случае штрафы за халатное отношение к ношению масок будут оправданы. А то зайти в маске в метро, а потом снять ее на перроне – это не борьба. Это поражение.

Яна Мадатова

Minval.az