В небе над Турцией взорвался крупный метеорит. Жители нескольких районов страны могли наблюдать в четверг яркую вспышку света и громкий взрыв. По сообщению турецкого издания Daily Sabah, в четверг вечером небесное явление было зафиксировано в Артвине, Эрзуруме, Сивасе, Тунджели, Трабзоне, Эрзинджане и Ардахане.

Footage shows a supposed meteorite falling from the night sky, witnessed by people in northern Turkey.pic.twitter.com/Ps1LVsbEOO

— DAILY SABAH (@DailySabah) May 27, 2020