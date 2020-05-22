За последние пять лет российские власти потратили на технику для разгона митингов около $100 млн.

Об этом говорится в докладе правозащитного проекта «Апология протеста». Такой вид оружия называется «нелетальным»: полиция и Росгвардия могут использовать его против демонстрантов, передает телеканал «Настоящее время».

Бронеавтомобиль «Патруль» поступил на вооружение Росгвардии около двух лет назад. Он вмещает до 10 человек. Может защитить экипаж от пуль и подрыва двух килограммов тротила. Машину могут использовать в зоне боевых действий, а также для разгона протестов. Для этого ее модернизировали и оснастили специальными световыми и звуковыми системами. Покупка бронемашин обошлась бюджету более чем в 442,7 млн рублей ($6 млн по текущему курсу московской биржи). Автомобиль показывали на парадах на Красной площади.

В 2017 году Росгвардия закупила автомобили «Шторм» на сумму более чем миллион долларов. Это бронированная машина с водометом на базе КамАЗа. Пушка может стрелять длинными и короткими очередями, напор воды – 12 атмосфер. В комплексе водомета есть еще газ, краска и пена. Вот как машину описываетпроизводитель: «Само появление подобной машины на улице начинает остужать самые горячие головы. Автомобиль всем своим грозным видом говорит слишком ретивым митингующим: дальше никаких церемоний не будет!»

На уличных акциях в России водометы еще не применяли. В некоторых случаях их держат для устрашения недалеко от точек сбора протестующих. Единственный раз водомет использовали во время драки между футбольными фанатами в Ярославле в 2013 году.

Для пресечения массовых беспорядков у Росгвардии также есть машины «Торнадо», «Урал-4320», «Лавина-Ураган» и другие.

В России против протестующих чаще всего используют щиты и дубинки. Во время летних акций протеста в Москве от них пострадали десятки человек. На вооружении у правоохранителей также электрошокеры, слезоточивый газ и гранатометы. Так, в 2017-м и 2018 году Росгвардия заключила контракт на покупку ГМ-94 почти на $1 млн.

В использовании «нелетального» оружия есть несколько ограничений, в том числе его нельзя применять против инвалидов и беременных женщин. Александр Передрук, старший партнер «Апологии протеста», говорит, что понять, кто конкретно находится в этой толпе людей, часто довольно сложно.

«Поэтому использование таких спецсредств, особенно если они широкого профиля, то есть неточечного воздействия, может привести к различным последствиям, связанным с вредом здоровью и даже жизни человека», – считает Александр Передрук.

В 2006 году в Дагестане с помощью спецсредств ОМОН подавил законную акцию против коррупции. В результате погибли трое демонстрантов. Отец одного из них выиграл суд против России в ЕСПЧ. По словам Александра Передрука, опасность спецсредств не только во вреде здоровью и жизни митингующих:

«Болотная площадь – это хороший пример того, той ситуации, когда использование средств нелетального воздействия в отношении конкретных лиц повлекло за собой эскалацию конфликта и ответное насилие. В том числе со стороны некоторых демонстрантов».

В «Апологии протеста» рекомендуют властям еще до закупки спецсредств исследовать, насколько они могут быть опасными для граждан, и проверять законность применения «нелетального» оружия в каждом конкретном случае.

Minval.az