Тропические циклоны с годами усиливаются из-за глобальных климатических изменений, пишет «Лайф» со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что к такому выводу пришли американские учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Института метеорологических исследований Висконсин-Мадисон. Они сравнили спутниковые снимки, сделанные с 1979 по 2017 год. С помощью инфракрасного метода анализа удалось установить интенсивность запечатлённых на них ураганов.

Выяснилось, что циклоны за последние десятилетия стали заметно сильнее. Исследователи подчеркнули, что это подтверждают сделанные ранее теоретические расчёты изменений в атмосфере из-за глобального потепления. Впрочем, учёные не берутся однозначно утверждать, что всё более разрушительные тайфуны — это последствие выбросов в атмосферу парниковых газов и вообще человеческой деятельности. Они не исключают и версию того, что это естественный процесс.

В любом случае авторы научной работы уверены, что при сохранении нынешних тенденций усиление ураганов на Земле продолжится. По их прогнозам, 2020 год будет богатым на такие атмосферные явления. Напомним, при урагане скорость ветра — минимум 33 метра в секунду.

Minval.az